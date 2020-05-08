欧盟重申绿色发展计划

欧盟委员会日前公布的数据显示，2019年欧盟排放交易体系内的温室气体排放量较2018年下降了8.7%，创2005年以来的最大降幅。其中，电力行业二氧化碳排放量下降了15%，工业排放量降幅约为2%，航空业排放量则有小幅上升。

全球知名能源信息提供商普氏能源资讯表示，欧盟温室气体排放量降幅增大的主要原因是，天然气等清洁能源价格下降、排放交易价格上升以及新能源的快速发展。受天然气储量增加等因素影响，2019年初以来，欧洲天然气价格下跌超过50%；欧盟的碳交易成本持续增长，碳排放交易价格从2018年的每吨10欧元上升到2019年的每吨25欧元；风力、太阳能等可再生能源在电力等行业的广泛应用，也进一步推动了欧盟向清洁能源的转型。德国能源研究智库AGORA发布的《电力行业年度报告》显示，2019年欧盟可再生能源在发电中的比例已达到34.6%。

自今年1月欧委会正式公布“欧洲绿色协议”投资计划以来，欧盟“绿色发展”的雄心吸引了外界目光。该计划总投资规模预计将达到1万亿欧元，在未来10年内陆续实施，以帮助欧盟国家在2050年实现“碳中和”目标。其中，降低化石能源使用、提高可再生能源发电比例、开发氢能等低碳能源将是该计划的重点。

欧盟委员会主席冯德莱恩日前呼吁，欧盟应坚持实施“欧洲绿色协议”投资计划，将其作为应对疫情、恢复经济的重要事项。截至目前，德国、法国、意大利等十几个欧盟国家积极响应，将落实“欧洲绿色协议”作为各国经济恢复过程中的重要任务。

近日，欧洲多国金融部长在一次视频会议中发表公开信指出，欧盟各国应采取可行的策略，实现“欧洲绿色协议”，拥抱低碳未来。欧洲媒体分析认为，尽管疫情导致欧盟经济陷入衰退，各成员国将提振国内经济作为当前首要任务，但各国对气候变化等问题的重视程度有增无减。欧洲议会环境委员会执行副主席弗朗斯·蒂默曼斯表示，“欧洲绿色协议”是欧盟走出疫情阴影的“生命线”。“经济的‘绿色复苏’不仅是可以实现的，而且对欧盟十分重要。欧盟不能再重蹈覆辙，现在需要让经济变得更加清洁及可持续发展。”

不过，欧盟内部对于“欧洲绿色协议”的具体实施也存在一些分歧。由于对煤电较为依赖，波兰等东欧国家曾要求欧盟在新冠肺炎疫情期间放宽碳排放限制政策。此外，欧洲汽车产业也对欧盟逐渐严格的排放限制感到压力。欧洲汽车业曾致信欧委会称，希望对汽车行业的二氧化碳排放标准进行适当调整。

（本报布鲁塞尔5月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）

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