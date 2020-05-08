人民网>>国际

杜伊斯堡中欧班列运量创纪录

本报驻德国记者  李  强

2020年05月08日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　5月6日，德国杜伊斯堡港务集团发布消息称，今年4月以来，杜伊斯堡港平均每周约有50趟班列往返德中之间，创下杜伊斯堡港中欧班列运输量的新纪录。

　　根据杜伊斯堡港数据，此前，每周有35至40趟班列往返杜伊斯堡和中国之间。受疫情影响，今年2月和3月数字有所下降，但自中国各地陆续复工复产后，运输市场需求开始回暖，中欧班列开行列数也迅速恢复。

　　“我们将继续深入拓展运输网络。中欧班列4月已扩展到更多的中国目的地。”杜伊斯堡港务集团首席执行官埃里希·斯塔克说：“在当前形势下，铁路货运成为海运的重要替代方式。”

　　据汉堡港此前发布的数据，疫情导致汉堡港货物贸易量同比暴跌至少40%。“各大航运公司都减少了远洋货轮的班次，有的甚至缩减了1/3，一些原本选择海运的货物，现在都转移到铁路上。”德国DBO班列运营有限公司（简称DBO公司）总经理董万旭介绍，中欧班列运输速度比海运要快，运价远低于航空运输，成本优势明显。

　　目前，汽车配件、电子产品、机械设备和服装鞋帽等传统货物仍是中欧班列运输主体，口罩、防护服等防疫物资的运输需求也在增加。

　　斯塔克说，欧中之间的全部铁路贸易中，有30％通过杜伊斯堡港。作为高效的物流枢纽，杜伊斯堡港能快速转运货物到欧洲其他目的地，这使得杜伊斯堡成为中国在欧洲铁路货运的首选目的地之一。

　　今年4月，DBO公司承运中欧班列80列，比去年同期翻了一番多。董万旭说，受需求增长和欧洲疫情影响，杜伊斯堡的中欧班列甚至还出现拥堵状况，公司不得不将一些班列改至周边城市的场站，以提高效率。

　　中欧班列业务的迅猛增长是DBO公司整体业务量提升的重要因素。根据中国国家铁路集团有限公司公布的数据，今年4月，中欧班列总开行数量和去程、回程班列开行列数三项指标均创单月最高纪录。4月中欧班列总开行数量达到979列、运送货物8.8万标箱，同比分别增长46%和50%。前4个月，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%和27%。国铁集团货运部负责人表示，稳定开行的中欧班列，是抗击疫情期间连接中国、欧洲、共建“一带一路”沿线国家和地区的重要运输纽带，成为稳定全球产业链供应链的重要支撑。

　　（本报柏林电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved