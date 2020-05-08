杜伊斯堡中欧班列运量创纪录

5月6日，德国杜伊斯堡港务集团发布消息称，今年4月以来，杜伊斯堡港平均每周约有50趟班列往返德中之间，创下杜伊斯堡港中欧班列运输量的新纪录。

根据杜伊斯堡港数据，此前，每周有35至40趟班列往返杜伊斯堡和中国之间。受疫情影响，今年2月和3月数字有所下降，但自中国各地陆续复工复产后，运输市场需求开始回暖，中欧班列开行列数也迅速恢复。

“我们将继续深入拓展运输网络。中欧班列4月已扩展到更多的中国目的地。”杜伊斯堡港务集团首席执行官埃里希·斯塔克说：“在当前形势下，铁路货运成为海运的重要替代方式。”

据汉堡港此前发布的数据，疫情导致汉堡港货物贸易量同比暴跌至少40%。“各大航运公司都减少了远洋货轮的班次，有的甚至缩减了1/3，一些原本选择海运的货物，现在都转移到铁路上。”德国DBO班列运营有限公司（简称DBO公司）总经理董万旭介绍，中欧班列运输速度比海运要快，运价远低于航空运输，成本优势明显。

目前，汽车配件、电子产品、机械设备和服装鞋帽等传统货物仍是中欧班列运输主体，口罩、防护服等防疫物资的运输需求也在增加。

斯塔克说，欧中之间的全部铁路贸易中，有30％通过杜伊斯堡港。作为高效的物流枢纽，杜伊斯堡港能快速转运货物到欧洲其他目的地，这使得杜伊斯堡成为中国在欧洲铁路货运的首选目的地之一。

今年4月，DBO公司承运中欧班列80列，比去年同期翻了一番多。董万旭说，受需求增长和欧洲疫情影响，杜伊斯堡的中欧班列甚至还出现拥堵状况，公司不得不将一些班列改至周边城市的场站，以提高效率。

中欧班列业务的迅猛增长是DBO公司整体业务量提升的重要因素。根据中国国家铁路集团有限公司公布的数据，今年4月，中欧班列总开行数量和去程、回程班列开行列数三项指标均创单月最高纪录。4月中欧班列总开行数量达到979列、运送货物8.8万标箱，同比分别增长46%和50%。前4个月，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%和27%。国铁集团货运部负责人表示，稳定开行的中欧班列，是抗击疫情期间连接中国、欧洲、共建“一带一路”沿线国家和地区的重要运输纽带，成为稳定全球产业链供应链的重要支撑。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）

(责编：冯粒、岳弘彬)