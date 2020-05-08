人民网>>国际

“世界比以往任何时候都更需合作”

——访美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯

本报驻美国记者 胡泽曦

2020年05月08日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　“新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，面对这一严峻挑战，我们迫切需要全球合作。”美国哥伦比亚大学教授、可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯近日接受本报记者采访时如是表示。

　　萨克斯曾长期担任联合国秘书长特别顾问，是全球可持续发展领域知名学者之一。他认为，新冠病毒是全人类的敌人，各国应该团结起来共同应对，特别是帮助那些卫生系统脆弱的国家。中国通过提供检测试剂盒、援助防护装备、分享防控经验等方式，为全球抗击疫情提供了很多帮助。

　　萨克斯指出，世界经济从危机中恢复，同样离不开国际合作。“我们需要以可持续的方式推进经济复苏。可再生能源、5G、电动汽车和零排放工业技术等可以为经济恢复提供基础。”萨克斯认为，还可以通过共建“一带一路”等方式发挥投资拉动经济复苏的作用。

　　萨克斯表示，此次疫情挑战前所未有，需要世界卫生组织在协调国际应对方面发挥领导作用。就美国一些政治人物近来不断攻击世卫组织以及中国的做法，萨克斯认为，“为了推卸疫情防控方面的责任，美国政府和共和党正试图把责任转嫁到中国和世卫组织身上”，“世界比以往任何时候都更需合作，我们应该努力加强美国和中国之间的合作”。

　　5月6日，萨克斯在美国有线电视新闻网发表文章指出，美国一些政客对中国的指责毫无道理。他表示，美国一些政客宣称“新冠病毒可能是一种生物武器”，但科学家通过分析病毒，迅速驳倒该说法。“无论是生物学还是疫情时间线，也都不支持‘实验室泄漏’的说法”。

　　萨克斯还详细梳理了中国对外分享疫情信息的时间线，认为“中国对疫情的应对非常迅速”。

　　（本报华盛顿5月7日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved