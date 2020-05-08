王毅分别同蒙古国、斯洛伐克外长通电话

本报北京5月7日电 5月6日，国务委员兼外交部长王毅应约同蒙古国外长朝格特巴特尔通电话。

王毅表示，中蒙是好邻居、好朋友，在抗击新冠肺炎疫情斗争中又谱写了邻国之间同舟共济、共克时艰的合作篇章。疫情是人类面临的共同挑战，国际社会理应携手共渡难关。这个时候需要的是团结、合作和决心，任何与之相悖的言行都不合时宜，把疫情政治化、病毒标签化的做法更不可取。中方愿同蒙方一道，积极推进国际抗疫合作，争取早日彻底战胜疫情。

朝格特巴特尔表示，蒙方愿同中方深化协调合作，早日克服疫情带来的影响与挑战。

本报北京5月7日电 5月6日，国务委员兼外交部长王毅应约同斯洛伐克外长科尔乔克通电话。

王毅说，疫情发生以来，中国已经向150多个国家以及若干国际组织提供了急需的医疗物资援助。这种帮助没有任何附加条件，没有任何地缘政治考量，体现的是中国的大国责任担当、人道主义情怀和对人类命运共同体理念的积极践行。世间自有公理正义，事实终将战胜谎言。人类就是在不断克服各种病毒中发展壮大起来的，这次也终将战胜新冠病毒并以此为契机，加强全球公共卫生体系，提高公共卫生治理能力。

科尔乔克表示，斯方感谢中方为斯抗疫及时提供帮助，期待同中方加强沟通协调，共同应对疫情给两国经济造成的冲击。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）

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