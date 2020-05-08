“携手合作才能最终战胜疫情”（患难见真情 共同抗疫情）

应对新冠肺炎疫情挑战，中国始终践行人类命运共同体理念，推进国际抗疫合作，支持开展国际联防联控，尽己所能向100多个国家和地区以及国际组织提供了紧急物资援助，并通过多种形式分享防控经验，助力各国疫情防控。一些国家政要认为，中国为全球抗疫作出的努力和贡献，充分体现同舟共济、守望相助的人类命运共同体精神。面对严峻挑战，各国应当团结协作，相互支持，共同战胜疫情。

“中国的帮助非常及时和重要”

“中国政府、企业、援津医疗专家组等在关键时刻提供人员、技术、物资支持，有效增强了我们的疫情防控能力。”津巴布韦总统姆南加古瓦表示，尽管中国自身防疫任务依然艰巨，但仍尽力为有需要的国家提供力所能及的帮助。津巴布韦出现疫情之初，就得到来自中国各方面的支援。在中国等国帮助下，津巴布韦已拥有较为充足的医疗物资。“希望双方进一步加强合作，探讨开展多种形式的医护人员培训，共同战胜疫情。”

5月5日，中国政府援助新加坡抗疫物资交接仪式在新加坡举行。“在抗击疫情的危难时刻，强有力的合作证明了新中两国牢固的友谊。”新加坡交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明表示，新中两国围绕卫生、经济、人员和重要物资往来等密切开展抗疫合作，积极分享有益经验，探讨药物研发合作，造福两国乃至全球。新方期待与中方继续携手合作，共同应对疫情。

“中方向毛里塔尼亚紧急移交援建卫生设施，分享防控经验，多次捐赠医疗物资，为我们增强疫情防控能力、实现确诊病例清零作出重要贡献。”毛里塔尼亚卫生部长哈米德表示：“中国的帮助非常及时和重要。希望与中国进一步加强团结合作，携手打赢这场疫情防控全球阻击战。”

日前，中国政府向斐济援助的首批抗疫医疗物资交接仪式在斐济首都苏瓦举行。“这批物资将对斐济提高疫情应对能力、充实一线医护人员个人防护装备发挥重要作用。”斐济卫生部长伊费雷伊米·瓦卡伊纳贝特表示，感谢中国为斐济提供抗疫援助物资，斐方对中国抗击疫情取得显著成效表示祝贺。“斐中医疗卫生领域多年来合作密切，为共同抗疫提供坚实支撑。相信疫情过后，两国关系将实现更大发展。”

“获得了宝贵的抗疫知识和经验”

“中国抗疫医疗专家组几乎走遍塞尔维亚所有疫情严重的城市，给当地带来宝贵知识和经验，更给塞尔维亚民众带来了战胜疫情的信心和动力。” 塞尔维亚总统武契奇表示，中国专家和企业为塞尔维亚带来先进设备和技术，援建“火眼”病毒检测实验室，大大提升了塞方病毒检测能力。“在我们最困难的时刻，中国的帮助给了我们医疗系统巨大支持，这对塞尔维亚而言至关重要。”

“中国政府和专家一直与厄瓜多尔保持密切沟通，中方分享的抗疫经验为厄抗击疫情、消弭疫情影响提供了重要借鉴。”厄瓜多尔卫生部长塞瓦略斯表示，中国各界多渠道分批次向厄方捐赠医疗物资，中方多次召开视频会议向厄方分享抗疫经验、提供技术支持。“厄瓜多尔将继续参考中国经验，采取严格防控举措，加大与包括中国在内的国际社会合作力度，争取尽快走出疫情影响。”

“感谢中国在科特迪瓦抗击疫情的关键时期伸出援手。中国专家组的到来非常及时，将有效提高我们应对疫情的能力。”近日，中国政府派遣的抗疫医疗专家组抵达科特迪瓦经济首都阿比让。科特迪瓦健康与公共卫生部部长阿韦勒·欧仁·阿卡表示，疫情期间，科特迪瓦接收了中国捐赠的大量医疗物资，此次又有专家组来科交流抗疫经验。“在中国专家帮助下，科特迪瓦借鉴中国抗疫成功经验，实行综合防控，一定能尽快战胜疫情。”

“我们在与中国抗疫医疗专家组的交流中获得了宝贵的抗疫知识和经验。”马来西亚卫生部长阿扎姆表示，中国专家组抵达以来，与马来西亚多地政府官员、医护人员、研究者就临床病例管理、传染控制、临床研究以及中医药作用等分享经验。“中国专家对马方今后防控措施提出了多项建议，包括‘内防反弹、外防输入’、继续加强检测能力等。我们期待进一步与中方展开互利合作，共同为全球抗疫贡献力量。”

“展现对国际社会团结合作的一贯支持”

“中国在自身疫情防控阻击战取得重大战略成果同时，积极帮助其他国家，展现了促进各国团结一致、推进抗疫国际合作的负责任大国担当。”萨摩亚总理图伊拉埃帕表示，中国向国际社会及时分享抗疫经验，为许多国家提供医疗物资等支持，充分体现中国对世界发展和构建人类命运共同体的高度责任感。

“中国在推动地区与国际合作共同抗击疫情方面作出的贡献有目共睹。”柬埔寨副首相贺南洪表示，中国在有效控制国内疫情情况下，派出医疗队、提供防疫物资和设备，向世界上许多受到疫情冲击的国家提供力所能及帮助。“中国抗击疫情的成功做法为其他国家提供了榜样，也展现对国际社会团结合作的一贯支持。”

“疫情是全人类的共同敌人，国际社会应携手应对。中国在促进全球抗疫中展现的公开透明和负责任大国形象得到国际社会广泛认可。”伊拉克卫生部长阿拉维表示，伊中深度开展抗疫合作，中方为伊方提供了大量物资援助，并向伊派遣志愿专家团。“伊拉克愿同包括中国在内的国际社会一道，不断深化抗疫合作，形成抗疫合力，共同遏制疫情。”

“病毒没有国界，不分种族。携手合作才能最终战胜疫情。”利比亚民族团结政府总理委员会委员哈姆扎表示，疫情使各国对多边主义的重要性有了更加深刻的认识，进一步证明人类命运共同体理念顺应时代潮流。“只要国际社会同心协力，共克时艰，我们一定能够取得国际抗疫斗争的全面胜利。”

（本报北京、约翰内斯堡、开罗、堪培拉、曼谷5月7日电 记者王莉、万宇、黄培昭、周輖、陈效卫、赵益普）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 03 版）

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