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国际观察：伟大的五四精神岂容“套路”？

甄有理

2020年05月07日21:41  来源：人民网-国际频道
 

近日，一篇所谓美国视角下的中国五四精神的演讲不合时宜地“粉墨登场”了。美国总统国家安全事务副助理波廷杰5月4日在弗吉尼亚大学米勒中心发表演讲时称，五四精神的继承人是有公民意识的中国公民，希望今天的中国少一些民族主义，多一些平民主义。这位美国官员倒是很会借重要时间节点抓“眼球”，但可惜的是，他并不真正了解中国，而是对中国抱有强烈偏见。将五四精神曲解为反抗“公权力”，明眼人一看就知道这是什么“套路”。

中国人常说，正本清源、温故知新，既然又有人堂而皇之搬弄是非、兴风作浪，看来在五四火种开启第二个百年接续传递之时，我们有必要说说，什么是真正的五四精神？什么是五四精神在当代中国的生动写照？

1919年5月4日，面对外国列强在巴黎和会上强行瓜分中国领土，一批爱国青年挺身而出，全国民众奋起抗争，奏响了浩气长存的爱国主义壮歌。五四运动爆发于中华民族危难之际，是一场彻底的反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动，是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动。五四运动以全民族的力量高举起爱国主义的伟大旗帜，以全民族的行动激发了追求真理、追求进步的伟大觉醒，以全民族的搏击培育了永久奋斗的伟大传统。五四运动鼓动了中国人民和中华民族实现民族复兴的志向和信心。

五四精神核心是爱国主义，爱国主义流淌在中华民族的血脉当中，是全国人民团结奋斗、自强不息的精神纽带。今年五四青年节前夕，一项名为“你怎么看新时代的中国青年”的调查引起高度关注。调查结果显示，97.8%的受访青年表示“我感到很荣幸身处这样的国家”，97.1%的受访青年认同“我和我的民族命运与共”，96.5%的受访青年确认“身为中华民族的一员，我有我的担当”。当国家有需要时，94.5%的青年表示会挺身而出，扛起重担。这充分说明，厚植爱国底色的五四精神，已经融入新时代中国青年人血液中，成为他们实现人生价值、成就伟大梦想的源源动力。

这位美国官员应该明白，101年前五四运动爆发时，中国人民绝不接受丧权辱国。101年后的今天，如果华盛顿还有人想在疫情问题上对中国甩锅、推责，霸凌中国，14亿中国人民同样绝不答应。

在近代百年中国的历史进程中，无论是战争还是和平，无论是革命年代还是经济建设时期，无论是遇到发展阻碍还是面临大灾大难，爱国、进步、民主、科学的伟大五四精神都从未缺席，它激励着一代又一代的中国青年接续奋斗，把最美好的青春献给祖国和人民。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国举国上下同舟共济、众志成城、不畏艰险、自强不息，打响了一场可歌可泣的抗疫人民战争。当代中国青年再一次挺身而出、迎难而上、闻令而动、担当重任。在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。在武汉中医医院的放射科，“90后”医生们无怨无悔坚守近50天，最多的时候一天要做上百人的CT检查。在重庆市，沙坪坝区青年志愿者战斗在重庆西站等主要交通枢纽，为旅客测量体温近90万人次。在全国、在各条战线，无数位这样的中国青年“逆行出征”，践行着报效祖国、奉献人民的承诺，他们是新时代五四精神最好的代言人！

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。新时代中国青年运动的主题、方向和使命是在中国共产党的领导下，同人民一道，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，这是五四精神赋予中国青年的使命，也是中国青年对五四精神最好的继承。今年是具有里程碑意义的一年，我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。对于肩负时代重任、历史重托的青年人而言，任何艰难险阻都挡不住我们前进的脚步，洪水不行、地震不行、疫情不行，其他别有用心的阴谋诡计更加不行！

建议这位美国官员读懂弄通中国历史，不要拿着自己的剧本对中国指指点点，不要根据自己的政治需要曲解五四精神，不要妄想用似是而非的语言“套路”中国青年。中国的历史只能由中国人民去定义、去书写！伟大的五四精神必将由中国青年代代相传、发扬光大！ 

(责编：崔越、杨牧)
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