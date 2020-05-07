中国驻美大使崔天凯：不能任由少数人的政治操弄把中美关系拖入冲突对抗、彼此消耗的境地

人民网华盛顿5月7日电（记者 李志伟）5月7日，中国驻美国大使崔天凯在凤凰网财经云峰会上发表题为《携手冲破至暗时刻，合作塑造后疫情时代》的讲话。崔天凯强调，在疫情肆虐的今天，“不能任由少数人的政治操弄把中美关系拖入冲突对抗、彼此消耗的境地”。

在讲话中，崔天凯大使指出，面对严峻挑战，世界向何处去，取决于我们自己如何认识、如何抉择、如何行动。对此，崔天凯从中美关系、国际防疫合作、全球化三个方面进行判断。

“疫情是中美关系改善的契机，还是恶化的催化剂？”

崔天凯在讲话中指出，疫情在中国暴发之初，美国人民、企业、社会团体和卫生专家迅速伸出援手，这种雪中送炭的情谊我们永志不忘。美国遭受疫情冲击后，中国人民也投桃报李，各省市和企业向美方捐赠、提供了大量物资。“两国人民在危难之际互帮互助，表明中美友好具有扎实的社会基础，这是双方关系的希望和根本所在，我对此抱有信心。”

崔天凯表示，与此形成鲜明对照的是，确有一些人被“政治病毒”附体，违逆两国人民的友好合作愿望，一味对中国谩骂、诋毁，不仅鼓吹中美脱钩、对抗，甚至公然挑战中国主权，上演“追责”“算账”的闹剧。“他们在病毒问题上谣言惑众，违背事实，违反科学。他们利用疫情煽动仇恨，甚至敲诈勒索，挑战人类道德底线。他们企图在国际上拉帮结派，挑起冲突，是极其危险的玩火。”

“纵观历史，总有一些黑暗势力试图阻挠人类走向光明，但其结局往往是搬起石头砸了自己的脚。”崔天凯强调：“如果有人现在还想这样做，历史会追究他们的责任，世界人民会跟他们算账的。”

崔天凯指出，中美关系40多年的发展历程告诉我们，两国合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择，也是我们应始终坚持的大方向。同时，中美关系早已超越双边范畴，对世界和平、安全、稳定、繁荣意义重大。“在疫情肆虐的今天，我们不能任由少数人的政治操弄把中美关系拖入冲突对抗、彼此消耗的境地。”

要从中美两国和全人类的共同利益出发，超越分歧、聚焦合作，努力化危为机。“在中美关系发展面临十字路口之际，中方一直站在推动合作的一边，期待美方与我们相向而行。”崔天凯说。

“疫情促使各国加强合作，还是彼此疏离？”

崔天凯表示，疫情是一场全球性挑战，病毒不加区分地攻击所有人。不同国家、民族、种族和社会制度下的人们，感受到了同样的威胁，意识到人类作为一个物种的脆弱。近些年，一些国际政治势力高调宣扬大国竞争与对抗，部分国家军事开支不断攀升，武器装备持续升级换代。但萨德防不了SARS，核武器打不退新冠病毒。疫情让我们认识到，人类命运相连、安危与共，传染性疾病、气候变化等才是我们应共同应对的真正威胁。“错把队友当对手，是严重的战略误判。”

崔天凯指出，历史的教训值得铭记。上世纪30年代“大萧条”时，各国保护主义盛行、贸易壁垒高筑，把世界经济拖入了黑暗的深渊，成为第二次世界大战爆发的诱因。而面对2008年国际金融危机，主要经济体则通过二十国集团等平台紧密协作，成功阻止了形势进一步恶化。疫情面前，我们该何去何从？人不能两次踏进同一条河流，却“可能因为遗忘历史而再次掉入同样的深坑”。

崔天凯说，人类是休戚与共的命运共同体，没有哪个国家和地区能成为孤岛、独善其身。在疫情面前，“我们需要携手合作而不是以邻为壑，需要团结一致而不是相互指责”。

“我们能做而且应该携手去做的事情很多，加强科研攻关合作，支持世卫组织充分发挥作用，推动完善全球卫生治理，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定，每件事都十分重要、紧迫。”崔天凯说，“如果政策选择被冷战思维、零和游戏这些有害、过时的理念所绑架，各国无一例外都将成为输家”。

“经济全球化能够持续，还是逆全球化将取而代之？”

崔天凯认为，疫情暴发以来，一些人把对病毒的恐惧转化为对全球化的排斥，把产业链暂时中断归咎于全球化弊端，这种观点似乎失之片面。

崔天凯表示，全球化是不可阻挡的历史潮流，受经济和科技发展需要的驱动，是内生性演变的必然结果。人类社会一直在危中寻机、在直面和解决问题中向前迈进。当前全球化的波折恰恰为我们提供了一个反思、调整、改革和完善的契机。

崔天凯强调，“企图推动国家间经济脱钩、人为撕裂产业链条，这是逆潮流而动”。正如习近平主席2017年1月在达沃斯世界经济论坛发表主旨讲话时指出，“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的”。

“如果把遇到的问题简单地归咎于全球化，无异于一叶障目；出于对全球化的恐惧就筑起高墙、自我封闭，无异于因噎废食。”崔天凯说

崔天凯引用恩格斯的话说过，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”。从这个意义上讲，“我们应该对战胜灾难、迎来进步充满信心”。崔天凯强调说，如果各国团结合作，阳光就能穿透阴霾，未来将灿烂美好。

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