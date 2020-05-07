外交部：面对病毒，中美应成并肩的战友而非敌人

人民网北京5月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：5月3日，美国国务卿蓬佩奥接受美国广播公司节目采访时，开始称迄今最权威的专家们似乎都认为新冠病毒系人造，我没有理由不相信。主持人对此提出质疑，指出美国家情报总监办公室日前发表的声明称科学界广泛共识是病毒并非人造或经过基因编辑。蓬随后改口称，你说得对，我同意，我看到了情报机构的说法，我没有理由进行怀疑，这一说法目前是准确的。中方对这一自相矛盾的表态有何评论？

华春莹：他之所以前言不搭后语，是因为他一直在编造，用谎言掩盖另一个谎言。这已经是公开的秘密。

英国广播公司记者：美国国务卿蓬佩奥称病毒来自武汉实验室，中国一直拒绝交出病毒样本。中方对此有何评论？

华春莹：我不太明白他到底在说什么？

他一方面承认不能够确定病毒来源于武汉实验室，另一方面又表示他有重要证据证明武汉实验室里有病毒样本，他并称中国不透明，本可以避免几十万人死亡。我想我们还是有必要用事实来说话：

首先关于源头问题，目前世界上顶级科学家，包括美国国内著名科学家和疾控专家都已经表示，源头问题必须基于科学和事实来作出判断。近日我们也看到很多有关国家最早感染病例发现时间提前的相关报道。比如法国本土首个确诊病例时间提前到了去年12月，而且是由本地未知来源病毒引发，跟中国输入的病例不同。瑞典公共卫生局流行病首席专家称瑞典可能11月份就已经出现了感染者。美国新泽西州贝尔维市长也表示去年11月他就已经感染。美国佛罗里达州1月份已经出现确诊患者，而且感染的171人当中没有一人曾前往中国。蓬佩奥国务卿为什么要在科学家和专家还都没有定论的情况下，就匆匆忙忙下结论，咬死“病毒源自武汉实验室”。他的证据在哪里？请拿出来！如果拿不出来，是不是还在炮制过程中？

他可能不了解，武汉P4实验室是中法政府合作项目，从设计、建设到管理都严格按照国际标准，而且第一批实验人员是在美国和法国的P4实验室接受的培训，每年实验室设施设备都要由国家认可的第三方机构进行检测。作为全球正在运行的数十个同样等级的P4实验室之一，武汉病毒研究所一直坚持同各国开展交流合作，坚持科研信息及时公开共享，去年一年就接待了来自世界各地的70余人次访问。他们还设置了信息共享平台，其中“2019新冠病毒信息库”访问量超过了60万次，下载量超过2100万次。美国生态健康联盟总裁、病毒专家达斯扎克与武汉病毒研究所合作已经长达15年，他在4月26日接受媒体采访时表示，武汉病毒实验室尚不拥有引发疫情的病毒。

关于美方一些人不断指责中国不透明，延误导致疫情扩散，我们已经多次不厌其烦地详细介绍了中方应对疫情时间线，事实清清楚楚、明明白白。5月4日，顶级学术期刊《自然》杂志刊发了中美英多国科研团队的研究成果，指出如果不是中国实施了强有力的非药物干预的“组合拳”，中国的病例将增加67倍。我今天还看到了一篇文章，非常有感触，愿跟你分享。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任、著名经济学者杰弗里·萨克斯发表了一篇评论文章，批评美国政府在疫情问题上对中国甩锅毫无根据和逻辑，并且造成了严重后果。他认为，美国政府将中国视为美国问题的源头是麦卡锡主义的重现，是个大谎言。他还质问“你们已经够了，你们难道没有一点羞耻心吗？”他的这句呐喊道出了全体中国人以及世界上所有有正义感的人的心声。

大家都知道，1月23日武汉“封城”时，美国公开确诊病例只有1例。2月2日美国对中国关闭边境时，美国官方统计确诊病例只有11例。3月13日，美国宣布国家紧急状态时，美国内确诊病例是1264例。4月8日，中方解除对武汉“封城”措施时，美国内确诊病例40万。今天，美国国内确诊病例已经超过了120万，死亡人数高达6万多。 美国内确诊病例从1人到100万人，用了不到100天。在这100天时间里，美国政府到底做了什么？世卫组织负责人表示，中国向世界各国发出的警告是同样的，信号是清晰的。为什么有的国家做出了足够反应，进行了干预，而美国却让疫情发展到今天的地步？难道美方没有任何值得反思的地方吗？

如果说中国刻意隐瞒了真实情况，为什么全世界就美国驻武汉总领馆第一个从武汉撤回人员？如果美方没有感觉危险，为什么那么着急撤馆？美国疾控中心近日发布的报告已经明确指出，检测规模有限导致隐性传播等问题促使美国疫情在2、3月份加速蔓延，这难道也是中国的错吗？美方有人动辄把吹哨人挂在嘴边，但中国吹哨人张继先医生受到了嘉奖，而美国吹哨人朱海伦医生、克罗泽尔舰长以及其他那么多医护人员，他们现在处境又如何呢？美国前生物医学高级研究与开发管理局主任里克·布赖特博士5日已经正式提起了举报人投诉，指控他关于新冠病毒的早期警告被忽略，而且由于他对某些药物治疗的谨慎态度导致被免职。美国政府打算如何处理他们的吹哨人呢？美国疾控中心网站长期数据空白、佛罗里达州关于1月份已经有171个感染病例的信息突然消失又是怎么回事？

还有，共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页的备忘录称，只要提到疫情就攻击中国，这又是怎么回事？难道这还不足够说明问题吗？美国到底还有多少真相被隐瞒？到底是谁把美国人民的生命置于危险之中？难道6万多逝去的美国人民的生命还不足以唤醒美国这些政客的良心吗？难道6万多美国人民的生命还不足以将他们从沉迷的荒唐甩锅大戏中唤醒吗？难道他们真的可以为了政治私利如此漠视数以万计的美国人生命，放弃道德底线和羞耻感吗？

我们的确正面临着一场战争，这场战争不仅是人类同病毒之间的战争，也是真相与谎言之间的战争。甩锅推责解决不了问题，更挽救不了逝去的生命。我们真心为美国那么多逝去的生命感到痛惜和悲哀。我们也真心希望美国的疫情能够很快得到控制，中方也愿意提供力所能及的帮助。

我们希望美国那些至今还沉迷于甩锅游戏的政客能尽快回头是岸，赶紧把精力集中到控制美国国内疫情、抢救更多美国人生命、更好维护美国人民健康安全上来。

《南华早报》记者：美国国务卿蓬佩奥表示国务院将推迟向国会提交有关香港的年度报告，以观望中方是否会在全国两会前后对香港采取行动。中方对此有何回应？第二个问题，印尼外长表示目前中国跟东盟国家关于“南海行为准则”的磋商因疫情推迟。你能否介绍磋商目前的进展？年内有没有下一步磋商计划？

华春莹：香港是中国的一部分，香港事务是中国内部事务，我们坚决反对美方以任何方式干预中国内政，干预香港事务。

中方积极致力于同东盟国家一道推进COC磋商，希望不断取得新进展，达成一个地区国家认可并接受的准则，共同维护南海的和平稳定。

《北京青年报》记者：据了解，广西壮族自治区近日向美国飞虎队历史委员会捐赠了一些防疫物资。你能否介绍更多情况？

华春莹：的确，近日，广西壮族自治区人民对外友好协会向美国飞虎队历史委员会捐赠了6000只医用口罩、4000双医用手套等防疫物资。该委员会已经接收这批物资，并将分发给委员会成员、飞虎队老兵亲友。

飞虎队的故事在中国家喻户晓，是中美当年携手共同应对挑战的具体事例，也是两国人民友谊的生动象征。中方有关机构向美国飞虎队历史委员会捐赠防疫物资，既是传承中美两国人民的历史友谊，也是对美国社会各界前期支持中方抗疫的积极回馈。

另外，据不完全统计，截至5月6日，中国地方省市、有关机构以及企业已经向美国30个州、55个城市捐助了超过960万个口罩、50万盒检测试剂、30.59万双医用及其他手套、13.35万副护目镜等医疗物资。根据中国海关统计，3月1日至5月5日，中国向美国提供逾66亿只口罩、3.44亿双外科手套、4409万套防护服、675万副护目镜、近7500台呼吸机。

当前，美国人民正在遭受新冠肺炎疫情。我们希望美国人民能够尽快战胜疫情。中方将继续尽我们所能为包括美国人民在内的世界各国人民抗击疫情提供力所能及的支持和协助。

深圳卫视记者：据了解，中国医药健康产业股份有限公司与世界卫生组织签署了合作协议，能否介绍相关情况？

华春莹：中国政府一直坚定支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥领导作用，中国企业也积极参与了同世卫组织的务实合作。前一阶段，中国医药健康产业股份有限公司为世卫组织在华采购防疫物资提供了大力协助。据我了解，双方近日签署了一份新协议，由中国医药为世卫组织在华采购提供供应商审核、产品采购、仓储等服务。中国医药将继续协助世卫组织在华采购个人防护用品，并使用其位于北京和广州的仓库存放上述物资。

中方也愿意更好地利用我们在产能、仓储、物流等方面的优势，为世卫组织提供更高效、优质服务，为国际抗疫合作做出贡献。

日本广播协会记者：世卫组织发言人近日表示，为研究新冠病毒来源，世卫组织将再次派出专家代表团前往中国。中方对此有何评论？

华春莹：溯源问题是科学问题，需要交由科学家和专业人士在充分科学论证基础上作出判断。中方同世卫组织一直保持着密切良好沟通。我们愿继续同世卫组织开展合作，共同应对新冠肺炎疫情。

澎湃新闻记者：据英国《每日电讯报》5月4日报道，英国智库亨利·杰克逊研究学会亚洲研究中心发现了一段中国武汉实验室视频，证明武汉病毒研究所在处理致命的新冠病毒毒株时，没有遵循基本的生物安全秩序，有可能导致了病毒的传播，中方对此有何评论？

华春莹：报道中提到的亨利·杰克逊研究学会，这个组织一贯的对华态度代表了一些极端反华势力的心声和想象。

关于针对武汉病毒研究所的谣言，武汉病毒研究所研究员、武汉国家生物安全实验室主任袁志明先生近日在接受路透社采访时已经作了全面回应。他明确指出，该实验室严格执行生物安全程序，高等生物安全实验室具有先进防护设施和严格措施，目的就是为了保证实验人员和环境的安全。

我们向有关部门了解核实了你提到的视频。情况是这样的：有关视频并不涉及武汉病毒研究所人员及其科研活动，武汉病毒研究所的网站上也从来没有发布过此视频信息。据查，有关视频来源于一个科普纪录片《旷野青春》，视频所涉及人员来自武汉市疾控中心。与此相似的还有一张照片，拍摄于2007年夏天，地点是海南省。

这种移花接木的小伎俩，大家其实并不陌生，在涉疆、涉港问题上我们也都见过。不知道媒体朋友对于此类移花接木的谣言，有没有什么好方法？可以起诉吗？

印度报业托拉斯记者：根据中国常驻联合国官员以及你昨天关于世卫组织调查病毒源头的表态，我们是否可以认为中方原则上不反对世卫组织进行调查？

华春莹：中方从来没有说过反对世卫组织工作，从来都坚定支持世卫组织开展有关工作。我们将继续本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织开展良好合作，包括在溯源问题上的合作。昨天我已应询讲过，我们支持在适当的时候对此次疫情进行回顾、总结，只要有利于人类今后更好应对此类突发重大传染性疾病的事情，中方会本着高度负责任的态度作出我们应有的努力和贡献。

中方反对的是美国等个别国家企图将病毒溯源问题政治化，迫不及待地搞“有罪推定式”的“国际调查”。

英国广播公司记者：美国总统特朗普接受采访时将新冠病毒对美国的影响比作“珍珠港事件”和“911”恐怖袭击。虽然他没有明确说新冠疫情是中国对美国发动的攻击，但他的确提到了中国，中方对此有何评论？

华春莹：如果说新冠肺炎疫情堪比“珍珠港事件”、“911事件”，那么美国这次面对的敌人是新冠病毒。新冠病毒是全人类共同的敌人。面对这场人类同病毒的战争，中美更应该成为并肩战斗的战友，而不是敌人。只有国际社会团结一心、共同抗击疫情，我们才可能彻底赢得这场人类同病毒的战争。但非常遗憾的是，美国国内有些人现在四处甩锅、推卸责任。这是错误的，他们应该全力以赴、集中精力抗击疫情。

疫情发生以来，中方始终本着公开、透明和负责任的态度，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力地遏制疫情扩散蔓延，及时向世卫组织和国际社会通报疫情信息，分享防控经验，积极开展国际防控合作，并且在力所能及范围里向有关国家和组织提供防疫物资。很多国家专业人士、科学家都对中方及时有效的防控措施予以积极评价。

但唯独美国不时发出不和谐声音。我们想问的是：中方用两个多月时间迅速控制住了疫情，而美国国内确诊病例却不断攀升，今天已经超过了120万。美国过去一段时间都做了些什么？美国作为世界上医疗技术条件最发达先进的国家，如果能和中国政府一样本着以人为本、生命至上的态度，本来应该可以做得更好，我们也希望他们会做得更好。但是为什么美方会任由疫情发展到今天这样的程度？这值得美方反思、汲取教训，亡羊补牢现在还不算太晚。

还是那句话，人民生命高于政治私利。我们奉劝美方停止向中方甩锅、转移视线，先把自己的事情做好，给美国人民一个清楚的解释和交代。

(责编：崔越、杨牧)