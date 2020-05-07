驻尼日利亚大使就中尼抗疫合作等问题接受尼媒体专访

人民网阿布贾5月7日电（记者 姜宣） 6日，尼日利亚《抨击报》刊发了该报记者日前就中尼抗疫合作、广东实施防疫措施涉尼公民有关问题、疫情对中国经济影响等专访驻尼日利亚大使周平剑的报道。全文如下：

记者：此次新冠肺炎疫情对中尼关系有何影响？

周平剑：患难见真情。在中方抗疫最困难的时候，尼日利亚政府和人民给予中方真诚理解支持，包括在华尼日利亚朋友同我们共渡时艰，我们对此牢记在心。中方投桃报李，应尼方需要提供力所能及的帮助，坚定支持尼方抗疫，符合国际人道主义精神，更是在践行习近平主席倡导的人类命运共同体理念。中方从来不会在朋友有难时袖手旁观，更不会在伸出援手时夹杂私利。相信尼日利亚终将战胜疫情。中尼是好朋友好伙伴好兄弟，通过携手抗疫，双方政治互信、互利合作必将得到升华。

记者：有报道称有尼日利亚公民在广州酒店和公寓遭不当对待，请介绍一下情况。

周平剑：中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。中国对非友好的政策没有任何改变。中方珍视中尼战略伙伴关系。世界各国为应对疫情都采取了一系列防控措施。中国当前抗疫面临的最紧迫任务就是防止境外输入和境内反弹，这需要中国公民和外国在华人员的共同理解、支持与配合。至于在实施有关举措过程中出现的一些情况和误解，我们高度重视，相关方面不断改善工作机制和方法，同时也希望所有在华外国人严格遵守当地防疫规定，配合和支持中方做好疫情防控工作。病毒不分国界，也不分种族。作为负责任的地方政府，广州要确保每一名在穗公民包括尼日利亚公民的健康和生命不受威胁，有关防疫举措均向尼驻广州总领馆进行了通报。团结合作是战胜疫情最有力的武器。通过团结合作，我们必将赢得抗击疫情的最终胜利。

记者：广东方面在回应尼日利亚侨民关切方面采取了哪些措施？

周平剑：广东、广州全力抗击的是疫情，绝非针对尼日利亚人、非洲人或是任何外国人。中国外交部发言人4月12日就广东省实施防疫措施涉及非洲国家在华公民有关问题发表的谈话，以及广东省外办4月18日发表的致全体在粤中外人士的多语种公开信《同舟共济战疫情戮力同心创未来》，都说得很详实。针对一些非洲朋友的关切，广东方面高度重视，迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式，包括按照无差别对待原则落实各项健康管理服务，指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用；同外国驻广州总领馆建立有效沟通机制；坚决反对任何种族主义、歧视性言论等。中国人民一直视非洲人民为风雨同舟、患难与共的伙伴和兄弟，中非友谊在中国大地深入人心，牢不可破。非洲的朋友们在中国一定会得到公平公正、亲切友好的对待。尼日利亚侨民提出的正当诉求往往是因为沟通问题而出现的误会，都得到了及时妥善解决。我们将同有关方面保持沟通，积极回应尼方的合理关切和正当诉求。

记者：中方对在武汉的尼日利亚公民提供了什么帮助？

周平剑：在长达76天的封城中，共有79位来自尼日利亚的兄弟姐妹留在武汉，包括50名留学生。他们当中无一人感染，我也没听说过他们有任何抱怨。武汉当时为防控疫情采取了最严格的措施，我们感谢在汉尼日利亚朋友予以积极配合。有尼日利亚学生说：“我们是外国人，但我们不是外人。”他们的团结合作精神令人感动。

记者：尼日利亚公民何时能够离开武汉？

周平剑：4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控措施。自1月23日起实施持续了76天的封城宣告解除，影响近千万人。武汉的解封是中国本土确诊病例持续大幅减少，中国抗疫取得阶段性胜利的成果，同时也给正在与疫情做抗争的世界各地注入了强大信心。

记者：就经济而言，中国为疫情付出了多大代价？

周平剑：疫情的确给中国经济社会发展带来各种挑战，但这是短暂的、总体可控的。中国经济韧性强劲、活力充沛，不会因疫情而发生逆转，长期向好的趋势也不会改变，支撑中国经济发展的基本要素更不会轻易撼动。一季度中国主要经济指标明显下滑，但3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。也要看到，尽管疫情冲击严重，但是基础工业保持正常增长，防疫物资供应和生活必需品供应保障有力，14亿人的基本民生得到了较好保障，社会大局是稳定的。

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