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王毅同蒙古国外长朝格特巴特尔通电话

2020年05月07日16:44  来源：新华网
 

　　新华社北京5月7日电　5月6日，国务委员兼外交部长王毅应约同蒙古国外长朝格特巴特尔通电话。

　　王毅表示，中蒙是好邻居、好朋友，在抗击新冠肺炎疫情斗争中又谱写了邻国之间同舟共济、共克时艰的合作篇章。巴特图勒嘎总统作为疫情发生后首个访华的外国元首，以自己的实际行动表达了对中方的支持，他代表蒙古国人民向中国人民赠送的3万只羊，在中国民众间产生了热烈反响，增进了两国人民的传统友谊。

　　王毅表示，经过艰苦卓绝努力，中国已成功控制疫情，目前正在坚持常态化防控中逐步恢复经济社会生活秩序。蒙古国及早采取有力防控措施，阻断了疫情在蒙传播，中方对此感到欣慰。中蒙双方要继续加强联防联控，探讨有序、科学地恢复双边经贸合作，推动重点项目复工复产。可通过两国主管部门和地方政府间联络机制探讨建立绿色通道，为两国货物和必要人员往来提供便利。

　　王毅强调，疫情是人类面临的共同挑战，国际社会理应携手共渡难关。这个时候需要的是团结、合作和决心，任何与之相悖的言行都不合时宜，把疫情政治化、病毒标签化的作法更不可取。中方愿同蒙方一道，积极推进国际抗疫合作，争取早日彻底战胜疫情。

　　朝格特巴特尔表示，新冠肺炎疫情发生后，中国及时有力采取防控措施，短时间内控制住疫情，展现出强大的组织动员能力和高效的医疗科技水平。中国的成功是对其他国家抗疫斗争的巨大激励，中国的经验对其他国家也具有重要借鉴意义。今年2月，巴特图勒嘎总统对中国进行访问，同习近平主席就蒙中开展抗疫合作达成重要共识。在双方共同努力下，蒙中之间保持着疫情相互“零输入”记录。现在已春暖花开，蒙方愿同中方加强协作，着手落实向中国人民赠送3万只羊的承诺。蒙方愿在维护好两国人民健康安全的前提下，利用两国联防联控机制等平台，同中方探讨建立绿色和快捷通道，推动两国口岸提高物流效率，逐步恢复双方经贸往来。蒙方愿同中方深化协调合作，早日克服疫情带来的影响与挑战。

(责编：于洋、刘洁妍)
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