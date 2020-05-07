综合消息：拉美新冠确诊病例数逼近30万 巴西单日新增破万

新华社墨西哥城5月6日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区6日的新冠疫情数据显示，该地区确诊病例数超过29.8万例。其中，疫情最严重的巴西确诊病例和死亡病例单日增幅均创新高。

巴西卫生部6日宣布，该国新增确诊病例10503例，累计确诊125218例；新增死亡病例615例，累计死亡8536例。巴西卫生部当天表示，正在考虑建议部分疫情严重的地区“封城”，确诊病例数不多的地区则可尝试灵活调整隔离政策。

智利卫生部6日宣布，截至当地时间5日21时，该国确诊病例比前一日增加1032例，累计确诊23048例，累计死亡281例，累计治愈11189例。智利卫生部宣布从8日起扩大疫情严重的首都大区的局部隔离区域，并将对违反隔离规定的民众处以罚款。

厄瓜多尔卫生部6日宣布，该国累计确诊病例29420例, 比4日公布的确诊病例减少2461例，累计死亡1618例，累计治愈3433例。厄卫生部解释说，由于技术原因，此前的确诊病例数存在重复统计的情况，目前已删除重复统计数据，这是累计确诊病例数不增反降的主要原因。

秘鲁卫生部6日宣布，该国新增确诊病例3628例，累计确诊54817例，累计死亡1533例，累计治愈17527例。

墨西哥卫生部6日宣布，该国新增确诊病例1609例，累计确诊27634例，累计死亡2704例。

此外，6日确诊病例数以三位数增长的国家有：哥伦比亚新增确诊病例346例，累计确诊8959例，累计死亡397例；多米尼加新增确诊病例327例，累计确诊8807例，累计死亡362例；巴拿马新增确诊病例208例，累计确诊7731例，累计死亡218例；阿根廷新增确诊病例188例，累计确诊5208例，累计死亡273例。

6日确诊病例数仅以个位数或两位数增长的国家有：乌拉圭新增确诊病例3例，累计673例，累计死亡17例；哥斯达黎加新增确诊病例6例，累计确诊761例，累计死亡6例，累计治愈428例；古巴新增确诊病例18例，累计确诊1703例，累计死亡69例。（执笔记者：杨春雪；参与记者：尹南、高春雨、周星竹、郝云甫、林朝晖、张国英、苏津、倪瑞捷、吴昊）

(责编：于洋、刘洁妍)