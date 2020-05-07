综合消息：中东多个国家逐步放松防控措施

新华社开罗5月6日电 综合新华社驻中东地区记者报道：截至当地时间6日，中东地区新冠确诊病例累计超过35万例。多个国家在疫情趋稳的情况下逐步放松防控措施。

伊朗卫生部6日宣布，该国新增确诊病例1680例，累计确诊101650例，累计治愈81587例，累计死亡6418例。尽管疫情仍在伊朗蔓延，但总体上比之前有所减缓。目前伊朗将各地划分为不同风险区域，各行各业在政府的指导下开始分层次有序复工复产。如今复工复产仍处于第一阶段，除提供生活必要服务的行业外，其他行业的每日工作时长至少减少2小时，在保障安全的前提下恢复社会运行。

伊朗卫生部传染病中心主任欧拉法尼认为，疫情有望在6月基本平息，但不会根除，仍可能出现零星病例，疫情还可能在秋季卷土重来。对此，伊朗政府也在大力推动生产医疗防疫物资，简化相关进口物资的清关手续。

土耳其卫生部长科贾6日说，当天土耳其新增确诊病例2253例，累计确诊131744例，累计治愈78202例，累计死亡3584例。科贾表示，土耳其疫情已得到控制，完成了第一阶段抗疫斗争，目前进入“有控制的社交生活”第二阶段，民众需遵守两个基本原则：出门佩戴口罩和保持社交距离。科贾说，在第二阶段，土耳其会放松相关限制措施，但风险依旧存在。

以色列卫生部6日晚发布的数据显示，该国当天新增确诊病例21例，累计确诊16310例，累计治愈10637例，累计死亡239例。以色列文化体育部和以色列职业足球联盟当天发表声明说，自10日起，职业足球队将恢复训练，月底开始恢复没有观众的比赛。

在一些国家疫情趋缓的同时，还有部分国家确诊病例数迅速上升。沙特阿拉伯6日新增确诊病例1687例，累计确诊31938例，累计治愈6783例，累计死亡209例。卡塔尔6日新增确诊病例830例，累计确诊17972例，累计治愈2070例，累计死亡12例。阿拉伯联合酋长国6日新增确诊病例546例，累计确诊15738例，累计治愈3359例，累计死亡157例。（执笔记者：王健；参与记者：陈文仙、陈霖、郑思远、涂一帆、杨元勇、苏小坡）

(责编：于洋、刘洁妍)