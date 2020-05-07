国际观察：无数事实证据揭露美国的八大谎言

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统统计，截至美东时间5月6日下午5时32分，美国累计确诊病例已经超过122万例，累计死亡病例超7万例，为全球新冠确诊和死亡病例最多的国家，且美国累计确诊病例已占据全球确诊病例的三分之一。

同美国疫情同样受人关注的还有美国政府的“甩锅”转嫁祸端、不负责任言论和政治谎言，政客借此机会混淆视听。可谎言就算重复一百遍也是谎言，一系列的事实证明，那些自相矛盾的言论更是暴露出美国防疫过程中的谎言重重。随着时间的流逝，谎言不攻自破、真相终将水落石出。

谎言1 ：美国某些政客一味向国际社会散布“武汉实验室起源论”

事实：

针对美国总统特朗普和美国国务卿蓬佩奥声称新冠病毒来自武汉病毒研究所，世卫组织官员5月4日予以驳斥表示，所有信息均表明病毒来源于自然界，美国应拿出质疑证据。

当地时间4月30日，美国国家情报总监办公室发表声明说，美国情报界认同广泛科学共识，新冠病毒非人造或经过基因修改。

“病毒猎手”伊恩·利普金3月份曾感染新冠病毒。他与美、英、澳等国学者联名在英国《自然》杂志发表文章，力证新冠病毒不可能是在实验室人工合成的。

据CNN报道，美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大共享机密情报的同盟组织五眼联盟(Five Eyes)内部分析认为，新冠病毒极有可能来自自然。

谎言2：特朗普2月24日发表推文：新冠疫情“完全在控制下”，在我看来股票市场非常好。

事实：

其实之前有在政府工作的人大量抛售了股票，比如：

美国国会参议院情报委员会主席、共和党人理查德·伯尔（Richard Burr）在2月13日大量抛售股票，估价在62.8万-172万美元。他一边对公众表示美国疫情可防可控，一边在私下对赞助过他的企业代表说这次疫情“会像1918大流感一样流行”，要各家赞助商“做好准备，减少旅行”。在他抛出一周后，股票市场开始急剧下跌。

美国全国公共广播电台（NPR）发布了一篇文章，分析称其实伯尔长期以来在股票市场的表现非常不佳，而他这次的“精准判断”也是非同寻常。

参议员 凯莉·莱夫勒（Kelly Loeffler）在1月24日到2月中旬抛出了涉及120万-310万美元的股票，此外，她购入了10万美元到25万美元的Citrix股票，该公司是提供远程办公的技术公司。

美联社报道称，至少有4名美国共和党的参议员都涉嫌在搞这种“对外淡化威胁，对内却赶紧卖股票”的套路。

谎言3：当被问及检测能力和物资准备时，特朗普在3月19日表示，美国目前“准备充分”，并曾多次表示“一切都会没问题的”。

事实：

美国医疗资源不足，医护人手短缺，在美国新冠疫情暴发的第一个月，全美则有约43000名医护人员遭到解雇，且医护人员多次抗议讲述他们在救护病人的过程中缺少足够的N95口罩及防护面罩的情况，要求政府部门提供足够的个人防护装备。

总部位于华盛顿的知名智库彼得森国际经济研究所发布半年度全球经济预测数据显示，受新冠疫情影响，美国经济产出今年将下滑8.0%。

目前美国失业人数超过3000万，总统首席经济顾问预测在6月前，美国的失业率将会升至20%以上。

谎言4：美国总统特朗普4月14日宣布暂停向世卫组织缴纳会费，继而指责世卫组织“隐瞒疫情”，“未能及时透明地公开信息”。

事实：

2月24日，特朗普还在社交媒体上表示，“世卫组织一直在努力工作。”

世卫组织从2020年1月1日起进入抗疫紧急状态。4日，世卫组织首次在社交媒体上披露湖北省武汉市出现肺炎病例。10日，世卫组织在线发布一整套综合性技术指导，向所有国家提供了如何发现、检测和管理潜在病例的建议。1月30日，谭德塞宣布新冠疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。

美国政府有15名官员在世卫组织日内瓦总部工作，从12月31日起就和该组织就中国出现的疫情开展密切合作。

世卫组织内部还有六名美国官员，他们的大部分精力也放在这次疫情上。此外，还有两名美国官员与世卫组织远程协作，全职研究新冠肺炎疫情。

谎言5：特朗普不断重复强调“中国病毒”，并随后解释称自己以病毒来源称呼是一个非常正确的描述。

事实：

据日本新闻网（JNN）４月2８日报道，日本国立感染症研究所调查发现，从新冠病毒毒株变异情况来看，目前在日本蔓延中的新冠病毒从欧美传入的可能性较大。

法国巴斯德研究院(Institut Pasteur)的科学家发布最新研究结果显示，法国暴发的新冠肺炎疫情并不是由中国输入病例引起的，也并非来自意大利，而是来自一种在当地传播的来源不明的毒株。

美国纽约州州长科莫４月２５日指出，研究显示，新冠病毒的毒株是从欧洲传入本地而非中国。

澳大利亚总理莫里森接受采访时说，在澳确诊的新冠肺炎病例中，大约80%是海外输入病例或与从海外回来的人有过直接接触的人，而在这些病例中，“大多数病例来源于美国”。

当地时间4月30日，加拿大《国家邮报》报道，加拿大4个主要大省，也是新冠肺炎感染病例最多的4个省，即安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省，以及艾伯塔省的统计数据均显示：新冠病毒由美国人传入。

谎言6：华盛顿2月29日报道一例新冠死亡病例，这是美国首例新冠死亡病例。然而，最近美国疫情早期出现的未解疑点越来越多。

事实：

据美媒报道，美国新泽西州贝尔维尔市长迈克尔·梅勒姆（Michael Melham）4月30日表示，自己在2019年11月就已感染新冠病毒。检测结果也显示，他已拥有新冠病毒抗体。

图为新泽西州贝尔维尔市长迈克尔·梅勒姆

最新确认的美国首起新冠肺炎死亡病例是在2月6日，较之以往提前了3周。圣克拉拉县行政长官杰弗里·史密斯24日在接受新华社记者采访时表示，这是目前美国确认的最早的新冠死亡病例，这表明新冠病毒早在1月、甚至更早就已经开始在加州传播。

美国本土2019年6月份就开始爆发“白肺病流感”，当时认为其病症发源的可能关联是使用雾化型电子烟，美国食品和药物管理局还专门就这一事件检测超过440种雾化型电子烟产品，但该管理局局长认为“这些样本所呈现的检测结果不一致，迄今没有发现任何一种致病成分”，后来关于这一病症的消息也越来越少。

根据美国疾控中心最新估算，2019年9月开始的美国流感季已导致3000多万美国民众感染，死亡人数超过2万人。美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前公开承认有部分流感死亡病例实际感染的是新冠肺炎。

谎言7：当CNN记者询问特朗普为何之前还频频称赞中国政府在抗击疫情中的努力，而如今却多次发表敌对中国的言论，特朗普回应称夸赞的言论是发表在与中国签署贸易协议之前，那时“当然要说些好听的话”。

事实：

特朗普的时间线并不准确。在1月15日签署贸易协定之后，美国在1月21日确认首例确诊病例之后，贸易协议在2月14日生效之后，特朗普仍然在称赞中国对疫情的应对。

特朗普在1月24日发推称，中国对于防控疫情作出了巨大的努力，美国非常感激他们的付出和信息的透明。他在1月30日表示，我们正同中国和其他国家开展紧密的合作。

在2月13日，特朗普在接受采访时表示中国绝对有能力战胜疫情并且非常专业。在2月18日，特朗普再次称赞了中国政府对于疫情防控所作出的努力。

谎言8：特朗普4月23日在白宫举行的新冠疫情通报会上发表有关“注射消毒剂”及用强光或紫外线照射人体杀死病毒的言论。曾多次吹棒羟氯喹为治疗新冠肺炎的神药，称这种药物为 “游戏规则的改变者”。

事实：

在特朗普发表该声明后，消毒剂制造商立刻在官网发布声明，警告人们千万不要注射或者饮用该产品，声明强调，“在任何情况下，消毒剂产品都不能进入人体。”

4月24日，国际紫外线协会（International Ultraviolet Association, IUVA）发布新闻稿称，不鼓励使用紫外线对人体进行消毒或对抗新型冠状病毒, 因为具备此消杀效果的紫外线同时也能导致严重的皮肤烧伤、皮肤癌以及眼睛损伤。

当地时间4月24日，顶级学术期刊《自然-医学》（Nature medicine）在线发表了一篇来自美国纽约大学医学院的文章，称使用羟氯喹和阿奇霉素治疗的新冠肺炎患者出现了心电图异常。（张信凤）

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