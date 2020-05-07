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世卫组织专家：法国去年12月出现新冠病例“有可能”

2020年05月07日14:39  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦5月6日电（记者刘曲）世界卫生组织专家6日表示，法国医生通过重新检测以往样本发现该国去年12月底就出现了新冠病例，这是“有可能”的，期待他国研究人员也能开展更多类似调查。

　　有法国医生近日发表论文说，一名去年12月27日入院、现已痊愈的法国男子新冠病毒检测结果呈阳性。这比法国官方宣布的首批确诊病例要早近1个月时间。

　　世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在当天的例行记者会上说，她已了解过该论文，虽然论文作者自己也称这可能是“假阳性”结果，但法国去年12月就出现新冠病例也是“有可能”的，“我们需要关于这个特殊病例的更多信息”。

　　范凯尔克霍弗介绍，一些国家可能会回溯性地重新检测先前储存的样本，所以发现其中一些样本新冠病毒检测呈阳性也是可能的，但还需要这些国家提供更多相关信息，例如当时为何要采集样本以及检测的具体方式等。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上表示，重新检测先前采集的样本是业内比较谨慎的做法。如果病人有严重疾病而当时医生又无法做出诊断，医院通常会将样本冷冻，以便将来重新检测并诊断。他期待其他国家的研究人员也能开展类似调查，或许可由此获得更多疫情相关信息。

(责编：于洋、杨牧)
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