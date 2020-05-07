新华社巴黎5月7日电 通讯：为爱前行——记法国抗疫一线的华人医生

新华社记者唐霁

她下班后路过父母的住处，向一岁女儿的房间远远眺望一下，然后转身离去。她是在法国抗疫一线工作的华人医生纳娜。

纳娜是巴黎皮提耶-萨勒佩特里医院急诊科医生，今年3月因法国新冠疫情形势严峻，被调到巴黎急救中心工作。怀着对患者的爱，她和同事们坚守在抗疫前线。

“法国暴发疫情后，巴黎急救中心的工作量增加了50%以上。很多医生被增派到急救中心，包括一些退休医生、全科医生，像我这样的急诊科医生也被调到这里。”纳娜说：“这里的医生原本每周工作50小时，但疫情暴发后，工作超过60小时很常见。在急救中心，医生、护士和护理人员都非常团结，很多人都取消休假，包括我自己在内。大家都知道面临危险，防护也不完善，但一想到患者，没有人退缩。”

紧张工作之余，纳娜怀着浓浓的母爱，对女儿牵挂在心。“作为医生，我和同事面对危险从未惧怕，但我们都怕把病毒带回家。所以我把女儿暂时放到我父母家，已经有一个多月没有见过她了！”如今，在下班后匆匆路过父母家时，眺望一下女儿的房间，成为纳娜缓解对女儿思念的一种方式。

纳娜心中还满怀对武汉和同胞的爱。“我对武汉相当有感情，10年前我是武汉大学中法班急诊医学研究生，在武汉大学中南医院急诊科实习，后来到法国工作。”纳娜说。

中国暴发新冠疫情后，纳娜一直同武汉的朋友密切联系，并在法国募集口罩等物资寄回国内。法国发生疫情后，她建议巴黎急救中心开通“华人紧急救助热线”，和志愿者们利用这一热线帮助有新冠病毒感染症状、不懂法语的华侨华人。

“我和8个志愿者组成团队，每天轮流从早上8点到下午6点，利用休息时间为华侨华人提供免费医疗咨询。我们通过电话先判断患者病情的轻重，如果病情较重，会协助患者联系法国的急救中心。”她说：“热线志愿者们经常夜间加班。比如今天有位患者的状况不好，志愿者帮助联系入院后，还继续和患者主治医生保持交流，到了夜里10点还没休息。”

在和疫情的斗争中，纳娜见证中法友谊。她告诉记者，“巴黎急救中心使用的口罩、洗手消毒液以及防护设备等物资，大部分来自中国国内各界人士和法国华侨华人的捐赠。”她感谢大家为一线医护人员提供的宝贵支持。

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