综合消息：非洲新冠确诊病例破5万 一些国家逐渐放松管控

新华社内罗毕5月6日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：据非洲疾控中心统计，6日，非洲地区累计新冠确诊病例数达50206例，累计死亡1967例，累计治愈17021例。许多国家确诊病例数继续攀升，但也有一些国家逐渐放松管控。

南非仍为非洲疫情最严重国家。6日，南非新增确诊病例236例，累计确诊7808例，累计死亡153例。当天南非总统府一名工作人员新冠病毒检测呈阳性，不过内部人员表示，封城期间总统和副总统一直远程办公，因此不存在被传染风险。

当日，撒哈拉以南新增确诊病例过百的非洲国家有尼日利亚和塞内加尔；新增确诊病例处于50例至100例之间国家为科特迪瓦；新增50例以下国家包括肯尼亚、布基纳法索、几内亚、津巴布韦、索马里、埃塞俄比亚等。目前，非洲仅剩莱索托未出现确诊病例。

尽管疫情还在持续蔓延，一些非洲国家逐渐放松管控，开始复工复产。

乌干达总统穆塞维尼宣布，政府将放松部分管控领域，贸易批发商、五金店、维修厂、铁艺加工店、木工店、仓储业、保险业以及提供外卖的餐馆可以营业，但均应遵守保持社交距离的规定。

贝宁政府宣布，自11日起取消在该国15个受疫情影响较大城市实施的卫生隔离措施，同时全国所有学校自11日起复课。

毛里塔尼亚政府决定，从7日起宵禁时间从21时至次日6时缩短为23时至次日6时，市场重新开放。

为缓解新冠疫情给旅游业造成的损失，纳米比亚环境与旅游部设立一项总额约90万美元的基金，用于救助和减轻疫情对旅游从业者带来的影响。

6日，中国甘肃省向其津巴布韦友好省份西马绍纳兰省捐助抗疫医疗物资交接仪式在中国驻津巴布韦大使馆举行。这批物资将被分配到该省的新冠定点诊疗医院和农村地区的诊所。西马绍纳兰省省长玛丽·姆利斯瓦称这一捐助是“雪中送炭”。

5日，南非最大媒体集团独立传媒外事主编香农·易卜拉欣在集团旗下《星报》等媒体发表题为“非洲大陆需学习中国五大抗疫举措”的评论文章。这些举措包括：迅速高效的防控措施，先进的新冠病毒检测技术，高效调配医疗资源的能力，对大数据和信息技术的应用，先进的医疗基础设施及科研能力。（执笔记者：高原；参与记者：荆晶、张玉亮、吴长伟、邢建桥、李斯博、 高竹、许正、王守宝、聂祖国、赵宇鹏、肖玖阳、张改萍、王松宇、 杨孟曦、郑扬子）

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