委内瑞拉总统说被捕美国雇佣兵将在委接受审判

新华社加拉加斯5月6日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗6日在视频新闻记者会上说，“雇佣兵入侵委内瑞拉”事件中两名被捕美国籍雇佣兵已认罪，将在委国内接受审判。

美国国务卿蓬佩奥当天早些时候威胁说，美国将使用“一切工具”争取两名在委被捕美国人的自由。马杜罗对此回应说，两名美国人已认罪，并已承认从海路入侵委境内的目标“是抓捕委总统”。

马杜罗说，他们将接受委司法系统审判，委方将保证司法程序公正并保障他们应有的合法权利。委政府还将向美国申请引渡在美国境内的雇佣兵头目乔丹·古德罗，“这是完全合理的要求”。

马杜罗重申，“美国和哥伦比亚政府参与策划了雇佣兵袭击行动”。他说，委政府将向联合国、国际刑事法庭、不结盟运动等提交相关证据。

委内瑞拉政府近日连续挫败两起雇佣兵海上入侵行动，共逮捕十几名“恐怖分子”，包括2名美国籍雇佣兵，击毙8人。

据悉，行动策划人、美国退役老兵古德罗公开承认载有雇佣兵和武器装备的快艇从哥伦比亚境内出发，并称委前议会主席、反对派领导人瓜伊多曾与他的雇佣兵公司签署过有关合同。但瓜伊多否认与古德罗及其公司有任何关联。美国总统特朗普日前也否认美国政府与雇佣兵事件有任何联系。

瓜伊多去年1月自封委内瑞拉“临时总统”，并得到美国大力支持。他去年4月曾发动军事政变，但被挫败。从去年起，美国在经济、政治、外交和军事上不断对委合法政权进行极限施压，并联合拉美地区一些国家企图逼迫委现政府下台。今年4月，美国以“禁毒”为名向委领海附近派遣军舰加强军事部署。对此，委政府谴责美国是对委实施事实上的海上封锁和军事威胁。

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