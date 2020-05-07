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通讯：拒绝向新冠疫情低头——记泰国民航从业人员“再就业”

2020年05月07日14:33  来源：新华网
 

　　新华社曼谷5月7日电 通讯：拒绝向新冠疫情低头——记泰国民航从业人员“再就业”

　　新华社记者任芊

　　在泰历新年宋干节因素带动下，4月是一年之中泰国旅游市场最火的时候，通常，机长维查育会驾驶满员的飞机，呼啸起飞，安然降落。然而，今年4月，维查育令人羡慕的“空中飞人”生活被突如其来的新冠疫情猛然按下了“暂停键”。

　　受疫情影响，泰国民航业自4月4日至5月31日“停摆”，机长、乘务人员乃至维修技师面临暂时失业困境。如果疫情得不到有效缓解，“停摆”还会延长。但是，记者日前在曼谷采访中看到，众多民航从业人员拒绝向疫情低头，通过“再就业”积极面对生活困难。

　　“以前也经历过非典、禽流感，以及水灾和政局动荡，但是影响都没有这次严重——几乎所有人都被迫歇业，公司为了维持运营而减薪裁员……没人知道要过多久才能恢复正常。”谈到这次疫情的影响，维查育直言：猝不及防。

　　维查育拥有一个“航空之家”：他和一双儿女在不同的航空公司担任飞行员，妻子也在航空公司就职。而今，受到疫情影响，儿子暂时被裁下岗，家里其他人的收入也减少了许多。维查育长期的优渥生活第一次面临窘境。

　　“停飞之后，我就在家干起了做香肠外卖的生意，从做馅到灌肠，再到烤熟，全部都是自己来。”记者在维查育位于廊曼机场附近的家中看到，后院的草坪上摆着两台烤架和一台灌香肠的机器。维查育那双曾经紧握飞机操纵杆的手，正在熟练操作着机器。“只要咬牙坚持，疫情过后一定会好起来。”他说。

　　维查育并不是唯一希望通过暂时转行来应对疫情的机组人员。乘务长柯实也没有想到送餐员现在成为自己的主业。

　　柯实的家人在这次疫情中同样处于失业状态，平时就喜欢做饭的柯实的父亲干脆在家中院子里搭起灶台，做起了虾酱炒饭的小生意。记者清晨来到柯实家中，一家人正在忙碌准备着这天中午的20份炒饭订单。

　　相比其他送餐员的小型摩托，柯实驾驶的杜卡迪重型摩托格外显眼。“有些人会戴着‘有色眼镜’看我，他们认为我不应该开着如此昂贵的摩托来跟其他送餐员抢生意，但是我的境况并不比他们强。”柯实说，停飞之后，他原本六七万泰铢（1泰铢约合0.03美元）的月薪骤跌至六七千泰铢。

　　柯实在接单的时候，会顺带捎上自家出品的外卖虾酱炒饭。空闲时，他会翻看手机里自己当乘务长时和同事的合影。“职业不分贵贱，都一样重要。虽然我的主业是航空公司乘务长，但是我不会觉得当送餐员就低人一等。”

　　相比收入断崖式下跌的柯实，飞机维修技师初提蓬则要面对暂时无薪的窘境。被公司安排停薪留职的初提蓬接受朋友邀请，决定尝试清洗空调这份工作。不过，拥有超过十年飞机维修经验的他在清洗空调方面却是个“菜鸟”。

　　记者面前这个清洗空调管道的初提蓬，与照片里那个身着技师制服、竖起大拇指的初提蓬看上去有些不同，但是灿烂的笑容和自信的眼神丝毫未变。他说，中国游客是他最渴望见到的人，他们的到来将带动泰国各行各业发展。

　　将卸下来的空调外壳装回原位后，初提蓬跳下梯子，拍了拍手上的灰尘，有些感慨地说，“我想念与飞机相伴的生活，飞机维修是我最爱的职业，我不愿意看到飞机整天停在地面上，我希望看到它们能够早日重新冲上云霄。”

(责编：于洋、杨牧)
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