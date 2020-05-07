中国代表呼吁国际社会团结抗疫

新华社日内瓦5月6日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭6日举行视频记者吹风会，肯定世界卫生组织在全球抗疫中的关键作用，反对将疫情政治化和污名化，呼吁各方支持多边主义，携手抗疫，打造人类命运共同体。

陈旭表示，疫情暴发以来，中国政府始终把人民生命健康放在第一位，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施。经过全国人民艰苦卓绝的努力，疫情防控取得重大成果，形势持续向好。同时，中国将继续加强完善“外防输入、内防反弹”举措，防止疫情复发，确保经济社会生活持续有序恢复。

他表示，在做好自身疫情防控工作的同时，中方始终本着公开、透明、负责任的态度积极参与国际抗疫合作。中方定期向世卫组织和有关国家通报信息，及时分享病毒基因序列，向世卫组织共捐款5000万美元用于帮助发展中国家提高应对能力。中方已向约140个国家和4个国际组织提供抗疫援助，同150多个国家举行了医疗卫生专家视频会议。中方还建立了向所有国家开放的新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向全球分享抗疫经验、诊疗方案和最新研究成果。

陈旭强调，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，采取加大宏观政策调节和实施力度等一系列政策措施，实现经济社会发展大局稳定，经济社会秩序加快恢复，复工复产复市复业提速扩面。尽管疫情对中国一季度经济造成一定冲击，中国经济韧性强，长期向好趋势没有改变。

他指出，个别国家对中国和世卫组织的抹黑、指责于理不通，于法无据，不得人心，不会得逞。当前，国际社会面临的最紧迫任务是团结合作，携手抗疫，不让指责和推诿分散合作抗疫精力，更不应允许政治化、污名化行为制造新分歧和对抗。国际社会应继续把人类健康和生命放在首位，坚定支持多边主义，支持世卫组织继续发挥引领和协调作用，加强在联合国、二十国集团等框架下协调合作。应加强团结，反对污名化，防范“政治病毒”。应深化疫情防控南北合作、南南合作，积极支持和帮助非洲等卫生体系脆弱的发展中国家做好疫情应对，携手打造人类卫生健康共同体。

陈旭强调，台湾是中国的一部分，台湾地区参与国际组织包括世界卫生组织活动必须按照一个中国原则来处理。台湾民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。自新冠疫情暴发以来，台湾地区与世卫组织和大陆方面沟通的渠道是畅通的，世卫组织和大陆方面也向台湾地区提供了积极协助，不存在所谓“防疫缺口”问题。台湾“以疫谋独”的政治图谋不会得逞。

30多家中外媒体记者参加了吹风会。

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