波兰推迟原定于10日举行的总统选举

新华社华沙5月6日电（记者张章）波兰法律与公正党6日与联合执政的协议党达成一致，推迟原定于5月10日举行的总统选举。

据波通社报道，法律与公正党主席卡钦斯基与协议党党主席、前副总理戈温当晚发表联合声明说：“由于反对党否决了能够使今年总统选举在符合宪法规定的期限内举行的所有提议，法律与公正党和协议党已就推迟选举达成一致，以确保波兰人能够有机会参加一次符合民主条件的选举。”

声明说，由于选举将不会于原定日期5月10日举行，波兰最高法院届时将裁定此次选举日期作废，众议院议长随后将宣布新的选举日期。此间媒体认为，新选举日期可能将定在今年7月。

因新冠疫情影响，总统候选人们无法进行正常竞选活动，但疫情期间的高曝光率，却使本就连任呼声较高的现任总统杜达的支持率一路走高。支持杜达的法律与公正党一直试图促成5月10日选举如期举行，并提出通过邮寄选票进行选举的方式。

但是，波兰各反对党和欧盟则认为疫情的限制可能造成选举不够公正，且有违民主原则，同时会威胁选民健康，因此呼吁推迟选举。4月6日，戈温因同法律与公正党在选举问题上的分歧辞去副总理职务。如果没有戈温领导的协议党的支持，法律与公正党难以在众议院通过任何提案。

(责编：于洋、刘洁妍)