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中国代表呼吁波黑各方加强政治互信推进发展

2020年05月07日13:14  来源：新华网
 

　　新华社联合国5月6日电 中国常驻联合国代表团公使衔参赞姚绍俊6日在安理会波黑问题公开视频会上发言，呼吁波黑各方加强政治互信，推进经济社会发展。

　　他说，中方一贯尊重波黑的主权、独立、国家统一和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的选择，支持波黑各民族和睦相处，共同发展。中方欢迎波黑局势近来取得的积极进展，同时对当前的政治分歧趋势表示关切。波黑保持和平稳定发展符合国际社会及地区国家共同利益。

　　姚绍俊说，波黑各方应以《代顿和平协议》签署25周年为契机，将国家和人民利益放在首位，加强对话合作，增进政治互信，避免分裂言行。此外，波黑各方应加大对教育、医疗卫生、基础设施的投资，大力推进经济社会发展，为各族人民和谐相处创造良好环境。

　　他说，波黑问题复杂敏感，国际社会在波黑问题上应注意听取有关各方意见和关切，采取平衡、慎重态度。希望联合国高级代表严格根据授权，为推动落实《代顿和平协议》发挥积极作用，希望欧盟驻波黑多国稳定部队继续同有关方面加强沟通合作，助力波黑维护安全与稳定。

　　姚绍俊说，新冠疫情是当前全世界面临的突出挑战。中方赞赏波黑各方加强协作，共同采取有力措施抗击疫情。希望各方以合作抗疫为契机，加强协作，巩固团结。中方愿同国际社会一道，继续为波黑抗击疫情提供力所能及的帮助，继续为推动波黑实现持久和平、稳定与发展作出贡献。

(责编：于洋、刘洁妍)
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