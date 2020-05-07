中企承建越南河内垃圾发电项目按下“快进键”

越南河内项目建设现场。中国一冶 供图

人民网河内5月7日电（记者 刘刚）由中企承建的越南首都河内市垃圾焚烧发电项目在积极做好防控新冠肺炎疫情各项措施的同时，按下“快进键”，全力打造城市绿色和可持续发展的示范工程。

据介绍，该项目是越南首都的重要民生工程，位于河内市朔山县南山垃圾综合处理中心内，用地面积173936平方米，总规模为日处理城市生活垃圾4000吨。中国一冶集团有限公司（简称中国一冶）负责项目主厂房、综合楼、宿舍楼、地磅房、污水处理站、升压站等设施建设。

项目于2019年8月1日正式开工，目前主厂房垃圾坑已完成高度13.45米，炉后13.45米平台完成交付，3号焚烧炉汽包水冷壁完成吊装，主厂房首根钢结构柱子也已吊装完毕。项目汽机房、烟气净化间、卸料平台、1号和2号烟囱等设施正在紧锣密鼓地建设中。

一冶项目部负责人向记者介绍，因春节后越南政府升级了新冠肺炎疫情防控措施，中方技术人员无法入境越南。为最大限度减少疫情对施工进度的影响，项目经理部提前筹划、周密部署，积极寻找当地建设者和机械等资源，全力保障现场施工不间断，一系列措施得到越方认可。此外，项目的钢结构进口到港及设备安装等工作也未因疫情而耽搁。

4月下旬，经项目业主向越南政府有关部门申请，100余名中方专家、技术人员获批入境。4月30日晚，首批中方人员从位于武汉的中国一冶办公楼乘坐复工专车一路向南，辗转千里抵达越南，驰援河内项目建设。中越双方建设者正全力推进项目建设，力争让这一民生工程早日投入使用，在提高河内市垃圾处理能力和水平的同时，助力城市绿色和可持续发展。

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