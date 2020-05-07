新华社圣地亚哥5月6日电 通讯：让我为你点燃希望之光——智利护士创作的抗疫歌曲走红社交网络

新华社记者尹南 张笑然

“谁曾料想，生活给你提出难题；谁曾料想，你的心被恐惧占据，乌云一步步逼近，你感到无法抗拒……”智利护士帕特里夏·比斯瓦尔作词作曲并演唱的歌曲《谁曾料想》近来在社交网络上被大量转发和点赞。

帕特里夏在智利大学附属医院重症监护病房已工作15年，写下这首歌是为了给智利及全球战“疫”一线的医护人员加油打气。今年3月，帕特里夏在工作中因接触病人被隔离期间，自小热爱音乐的她萌生了一个想法——给医护同事们写一首歌。

帕特里夏告诉新华社记者，医护人员普遍对每天暴露在病毒中感到忧虑，也担心感染家人。同时，工作量加大导致医护人员日常作息改变，疫情发展充满不确定性，没人知道什么时候疫情结束。

“看到医生护士们对疾病的恐惧，看到他们紧张焦虑的状态，我想，给大家加油打气的最好办法，就是将当下真实的感受表达出来。”帕特里夏说。“我要在这个困难时刻向所有医护工作者以及在疫情期间不得不外出工作的人们传递一个信息——危机会令大家的团队合作更紧密，危机中也会产生积极的能量。我相信这首歌会打动人。”

帕特里夏将自己创作的歌曲发给她的朋友、音乐制作人蒂托·特隆科索。“我们通过网络联系，他当天就帮我润色了词曲并安排好录制，我一出隔离期就立刻进录音棚录了这首歌。”

帕特里夏和医院同事们一起拍摄的音乐视频在智利媒体及社交平台上广为传播。她坦言，自己并没想到会有那么多人点赞和转发。

一些广播电台还将这首歌配上对医护人员及其他抗疫工作者的感谢一起播出，帕特里夏也收获了来自各行各业的善意反馈和感谢。“他们有的是公务员，有的在疫情期间还要上班，无法在隔离期间同家人在一起，必须坚守工作岗位。”她说。

帕特里夏还计划同中国、意大利、澳大利亚等地的艺术家远程合作录制这首歌，让它能够更广泛地传播。

“度过危机最重要的是全社会团结一致，有了民众的支持配合，我们医护人员才能做好工作……大家都应该严守隔离规定，别无他法。”帕特里夏说。

正如她歌中所唱：“听，那未来的召唤，现在是你上场的时候，如果你的希望之光熄灭，请让我为你再次点燃。不要回头张望，我们一同向前……”

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