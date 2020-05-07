美国遭贬官员揭高层蓄意淡化疫情

美国一名遭贬职的官员5日在一份申诉文件中披露，他1月向政府高层警告新冠病毒对美国的威胁，但后者没有重视，而且“蓄意淡化”疫情威胁。

他同时披露，疫情在美国暴发后，政府高层要求大规模投入使用未经公共卫生部门批准的药物，且涉及利益输送。

【不急应对】

美国卫生与公众服务部下属生物医学高级研究和发展局前局长里克·布莱特向特别检察官办公室提起申诉，指控政府高层对他打击报复，原因是他反对盲目大规模使用羟氯喹和氯喹治疗新冠患者。

布莱特在申诉材料中写道，他今年1月就开始向卫生与公众服务部高层警告新冠疫情对美国的威胁，建议增加口罩、呼吸机和病毒检测试剂等防疫物资储备和加速研制疫苗和药物，但遭无视。卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎“似乎在蓄意淡化这一灾难性事件”。

根据这份材料，世界卫生组织1月20日召开紧急电话会议，说新冠疫情是“大问题”。卫生与公众服务部许多官员参加那次会议。2月23日的一次会议上，阿扎和这一部门其他高层对布莱特所提疫情严重后果表达“诧异”，称“美国将能够遏制”新冠病毒传播。

布莱特写道，卫生与公众服务部“不仅公开宣称新冠病毒不构成迫在眉睫的威胁，而且宣称已经备有所需的全部口罩”。

美国新冠确诊病例和死亡病例都是全球最多。截至5日，累计确诊超过120万例，死亡超过7万例。疫情恶化之后，白宫被指应对不力和刻意淡化疫情。

【着急“用药”】

生物医学高级研究和发展局的职责是应对生物、化学、放射和核威胁，同时应对大流行流感和新发传染病，向疫苗、药物研发等提供资金和技术支持。

布莱特4月21日遭解除局长职务，转而负责卫生与公众服务部下属国家卫生研究院新创立的一个公私合作项目。布莱特认定自己遭到打击报复，主要原因是他拒绝推动大规模使用羟氯喹和氯喹治疗新冠患者。美国总统唐纳德·特朗普曾大力推荐这类药物。

他的申诉材料写道，卫生与公众服务部高层推广这两种药物，指示要让它们如洪水一样“覆盖”疫情严重的纽约州和新泽西州。他“反对和拒绝资助由政治关系户和政府自身推动的有潜在危害药物”，因而遭到“卫生与公众服务部高层打击报复”。

美联社报道，布莱特5日与媒体记者连线时说，政府高层把未经美国食品和药物管理局批准的药物“盲目”“塞到美国人民手里”。高层官员“一次又一次施压”，要求他把“利润丰厚的合同”给“政府关系户”。

【国会要查】

布莱特拥有美国埃默里大学免疫学和病毒学博士学位，2010年加入生物医学高级研究和发展局，分管流感和新型传染性疾病部门，2016年出任局长。

他上月遭解职后立即发表声明，说特朗普政府“任人唯亲”，把“政治置于科学之上”。

布莱特要求官复原职，且对他遭解职作全面调查。

美国国会众议院分管监督和调查的能源和商业小组委员会打算下周举行听证会，调查布莱特的申诉。布莱特律师说，布莱特将出席。

民主党籍众议院议长南希·佩洛西告诉美国微软—全国广播公司，布莱特披露的内容“很有杀伤力”，她同时质问政治对手“道德在哪里？”“这不是商业机会，”她说，“最不能发生的就是政治干预科学。”

卫生与公众服务部发言人在声明中回应道，布莱特在新职务可掌控10亿美元经费用于新冠病毒检测项目，对他“没有代表美国民众上任、领导这一至关重要的事业深感失望”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)