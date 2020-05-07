美国酝酿解散抗疫工作组

美国总统唐纳德·特朗普5日说，白宫新冠疫情应对工作组将逐步结束工作，随后可能设立新的工作组着手恢复受疫情打击的经济。

领导新冠疫情应对工作组的副总统迈克·彭斯当天早些时候说，可能本月底或6月初向政府机构移交工作组的工作。

【改变形式】

特朗普5日参观亚利桑那州一家口罩工厂时说：“彭斯及工作组工作出色，但我们正在考虑另一种形式，这种形式关注安全和开放，我们可能会为此设立一个不同的工作组。”

现场记者问这是否意味着宣布抗击疫情结束，特朗普回答：“不，完全不是。疫情结束，抗疫工作才结束。”

至于为何要逐步结束疫情应对工作组的工作，他说：“我们不能让我们的国家在今后5年一直封控。”

特朗普说，解散以后，工作组主要成员、政府首席传染病专家安东尼·福奇和协调员德博拉·伯克斯将继续担任应对新冠疫情的顾问。

彭斯当天早些时候接受记者采访时说，政府考虑在5月25日阵亡将士纪念日或6月初把工作组的工作移交给以“更传统方式”开展工作的政府机构，已经开始与联邦紧急措施署讨论一项过渡方案。联邦紧急措施署在向全国各地分发紧急物资方面发挥主要作用。

新冠疫情应对工作组负责协调医疗机构和各州政府等应对疫情的工作，同时向医学专家征求意见，从联邦层面制订防疫指导意见。3月成立以来，工作组几乎每天开会。

【走势“积极”？】

彭斯5日说，美国疫情走势显现“积极”迹象。

据美国约翰斯·霍普金斯大学有关项目5日的统计数字，截至美国东部时间当天18时，美国累计新冠确诊病例超过120万例，累计死亡病例超7万例。累计确诊病例和死亡病例继续全球居首。

美国华盛顿大学4日发布研究报告，预测美国新冠病毒感染者死亡人数8月初将超过13万。

路透社以疫情应对工作组多名成员为消息源报道，目前的工作重点是治疗病患和研发疫苗等。报道说，特朗普政府决心加速疫苗研发，目标是今年秋季前生产出1亿剂疫苗、年底前生产出3亿剂。

许多医学专家建议，要验证疫苗的安全有效性，需要12至18个月的临床试验。

特朗普4月16日发布解除防疫封锁措施、推动经济回归正轨的“三步走”方案，多州随后放松限制措施，着手复工复产。路透社5日报道，民主党及特朗普所属的共和党内一些政治人物认为他淡化疫情威胁以恢复经济活动。

特朗普5日晚些时候告诉美国广播公司，恢复经济活动“可能会”令人因感染病毒死亡，但继续采取限制措施同样可能引发死亡，比如因自杀或吸毒过量。

“看看现在的状况，”他说，“民众纷纷失业。我们必须改变这种状况，这正是我们在做的。”

法新社报道，着手解散工作组显示特朗普政府不再把应对疫情作为每日首要任务。批评人士说，美国疫情形势仍不乐观，特朗普急于提振经济，以便为今年竞选连任“加分”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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