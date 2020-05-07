特朗普不戴口罩视察口罩厂

美国总统唐纳德·特朗普5日视察西南部亚利桑那州一家医疗口罩工厂，但他没有戴口罩。

特朗普当天下午抵达亚利桑那州首府菲尼克斯，视察霍尼韦尔国际公司N95口罩工厂并讲话。他在视察时佩戴护目镜，但始终未戴口罩。

然而，厂里一块指示牌明确写道：“注意：这片区域需要戴口罩，谢谢!”特朗普讲话时，听众相隔一段距离而坐，绝大部分人戴口罩。

特朗普从华盛顿启程前表示，他可能会在工厂里戴口罩，只要那是他所说“需要戴口罩的环境”。他视察时，霍尼韦尔首席执行官达留斯·亚当奇克、白宫办公厅主任马克·梅多斯和其他一些随行人员也没有戴口罩。

美国政府先前鼓励美国人即使没有任何症状也要戴口罩，以避免新冠病毒传播。但截至目前，特朗普在公开场合露面时从来没有戴过口罩。副总统迈克·彭斯上月前往一家诊所时没有戴口罩，遭广泛批评后于3日“认错”。

这次活动是特朗普两个月来首次离开华盛顿。路透社报道，特朗普“有意”选择出行地点，希望能继2016年总统选举之后、在今年11月的总统选举中再次“拿下”亚利桑那州。

不过，最新民意调查结果显示，特朗普目前在亚利桑那州的支持率落后于民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登。法新社报道，特朗普的亚利桑那州之行目的包括拉拢选民。（高冰冰）【新华社微特稿】

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