人民网>>国际

也门胡塞武装控制区首现新冠病例

2020年05月07日10:43  来源：新华网
 

　　也门反政府胡塞武装5日通报，这一武装控制地区出现首例新冠病例且患者已经死亡。

　　胡塞武装“卫生部长”塔哈·穆塔瓦基勒告诉这一武装控制的马西拉电视台，病例是索马里公民，死于首都萨那一家宾馆内，“我们周日（3日）收到宾馆方面报告，一个流行病学调查小组随即赶赴那里”。

　　穆塔瓦基勒说，死者生前患肝病和肾病，新冠病毒检测结果呈阳性。

　　截至5日，也门政府控制的地区已经报告21例新冠病例，包括3例死亡病例。胡塞武装地区先前没有报告新冠病例。

　　2014年9月，胡塞武装夺取首都萨那等地区，政府被迫迁往南部港口城市亚丁并将那里作为临时首都。2015年3月，沙特主导的多国联军支援也门政府，对胡塞武装发起军事行动并交战至今。

　　另外，一度与政府联手打击胡塞武装的也门南方分离势力南方过渡委员会4月底宣布在包括亚丁在内的南部各省实行自治，令也门局势更加复杂。

　　南方过渡委员会5日宣布，为应对新冠疫情，自6日起在“自治地区”实施宵禁，持续3周。

　　面对新冠疫情，多国联军和胡塞武装3月宣布响应联合国方面停火呼吁，但不久即相互指认对方发起袭击、破坏停火。4月24日，多国联军宣布将停火延长一个月。

　　世界卫生组织警告，也门医疗体系脆弱，病毒检测率低，一旦疫情暴发，将产生灾难性后果。另外，联合国说，也门内战引发全球最严重人道主义危机，全国总人口的四分之三、即超过2400万人需要人道主义援助或保护，其中1200万人面临严重饥荒威胁。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved