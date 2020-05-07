也门胡塞武装控制区首现新冠病例

也门反政府胡塞武装5日通报，这一武装控制地区出现首例新冠病例且患者已经死亡。

胡塞武装“卫生部长”塔哈·穆塔瓦基勒告诉这一武装控制的马西拉电视台，病例是索马里公民，死于首都萨那一家宾馆内，“我们周日（3日）收到宾馆方面报告，一个流行病学调查小组随即赶赴那里”。

穆塔瓦基勒说，死者生前患肝病和肾病，新冠病毒检测结果呈阳性。

截至5日，也门政府控制的地区已经报告21例新冠病例，包括3例死亡病例。胡塞武装地区先前没有报告新冠病例。

2014年9月，胡塞武装夺取首都萨那等地区，政府被迫迁往南部港口城市亚丁并将那里作为临时首都。2015年3月，沙特主导的多国联军支援也门政府，对胡塞武装发起军事行动并交战至今。

另外，一度与政府联手打击胡塞武装的也门南方分离势力南方过渡委员会4月底宣布在包括亚丁在内的南部各省实行自治，令也门局势更加复杂。

南方过渡委员会5日宣布，为应对新冠疫情，自6日起在“自治地区”实施宵禁，持续3周。

面对新冠疫情，多国联军和胡塞武装3月宣布响应联合国方面停火呼吁，但不久即相互指认对方发起袭击、破坏停火。4月24日，多国联军宣布将停火延长一个月。

世界卫生组织警告，也门医疗体系脆弱，病毒检测率低，一旦疫情暴发，将产生灾难性后果。另外，联合国说，也门内战引发全球最严重人道主义危机，全国总人口的四分之三、即超过2400万人需要人道主义援助或保护，其中1200万人面临严重饥荒威胁。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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