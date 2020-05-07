拟建太空“朋友圈”？美“自起炉灶”起草探月规则

美国政府消息人士5日披露，特朗普政府正在起草一项太空协议，有意拉拢盟友划定月球勘探及资源开采的“国际规则”。

草拟中的协议参照美国重返月球计划，名为“阿耳忒弥斯协议”，主要内容包括：提议设立探月“安全区”，避免相关国家及企业勘探及开采活动发生冲突；在国际法框架下拟定规则，允许企业合法拥有探月过程中开采的资源。

美方尚未与其他国家正式商讨上述计划。美国官员打算今后数周与航天合作伙伴国启动磋商，对象包括加拿大、日本、阿联酋及欧洲多个国家。

美方消息人士称，设立“安全区”并非“宣示领土”，但在上述协议下，“如果你要靠近某人（国家或企业在月球）的勘探活动，并且他们已经宣示周边为安全区，那么你需要提前和他们打招呼，咨询并研究出如何保障所有人安全的做法”。

一些媒体和专家对美方动作表达担忧，认为在太空探索技术成为国家实力象征的背景下，美方长期把持规则制定、将科研探索政治化的意图日益明显。

首先，协议磋商区分“敌友”，拉拢盟国的同时排斥对手。俄罗斯与美国在国际空间站方面合作密切，却不在美方探月规则“初期伙伴”名单内。

路透社报道，在特朗普政府眼中、欧洲多国、日本、加拿大等与美国在月球探索中有共同利益，而俄罗斯对美方空间技术及其活动构成威胁，属于“敌对”国家。

其次，单边主义大行其道，联合国等多边机构被绕开。美方官员声称，在联合国框架下协商探月规则耗时“太长”，且与不具备相关空间技术的联合国成员国合作“成效不大”，因为选择只与“志同道合”国家制定新规则。

第三，摒弃合作精神，将国家意志强加于国际规则。美国2015年通过法律，承认私人企业对外太空开采所得资源的所有权，但国际社会当前没有任何法律承认类似权利。美国《空间法律杂志》总编辑约安妮·加布雷诺维奇说，不管以什么名义划定科研的专属领域，都必须以国际协议为前提，“这不是任何国家可以单方面做到的”。

曾经供职于美国国家航空航天局（NASA）的天体生物学家基思·考因认为，美方想法如果无法取得广泛认同，“阿耳忒弥斯协议”将不具任何效力，各国仍会依据自身计划探索月球，加剧太空资源竞争。（徐超）（新华社专特稿）

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