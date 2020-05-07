秘鲁驻华大使：任何偏见与不公正攻击都应受到谴责

秘鲁驻华大使路易斯·克萨达。（由受访者供图）

人民网北京5月7日电（吴思萱 亚瑟夫）在拉美和加勒比国家新冠肺炎疫情不断扩散蔓延的特殊时刻，习近平主席4月30日同秘鲁总统比斯卡拉通电话，两国元首相互表达支持和慰问，并就加强抗疫合作、推动双边关系发展等深入交换意见，体现了中秘两国合作抗疫的坚定决心。

自3月6日秘鲁发现第一例新冠肺炎确诊病例以来，秘鲁政府已采取多项具体的严控措施来控制疫情，秘鲁也是拉丁美洲第一个宣布实施宵禁的国家。据秘鲁卫生部报告，截至利马时间5月5日，秘鲁累计新冠肺炎确诊病例破5万，累计死亡1444例，康复15413人。

近日，秘鲁驻华大使路易斯·克萨达就秘鲁疫情发展、秘中携手抗疫等话题接受人民网采访。他认为，我们不应容忍在困难形势下的偏见，任何不公正的“攻击”都应受到谴责。世界各国都应认识到，现在比以往的任何时候，都更需要各国人民之间的相互理解和良好友谊来共克时艰。

“共同抗疫，中秘两国友谊得到升华”

采访中，克萨达赞扬现阶段中国抗疫取得的成果。

今年2月初，在中国疫情最为严峻的时刻，秘鲁插画师用秘鲁版的《热干面加油》与中国网友展开了一场生动的跨国声援。他将原版中的中国各地美食变为世界各国国旗，为武汉加油，为中国祝福。这让中国广大网友真切体会到了大洋彼岸遥远国度的温暖。

秘鲁发生疫情后，中国也义无反顾地向秘鲁伸出援手。中国政府提供的援助医疗物资陆续运抵秘，中国企业纷纷向当地政府和民众捐献医疗、生活等物资，尽最大努力为秘鲁抗击疫情贡献力量。克萨达大使介绍道，“中秘双方的抗疫医疗专家组及时展开电视会议，一起分享中国专家从数月奋战中得来的宝贵经验”。

克萨达表示，“秘鲁人民非常感谢中国各级政府、企业和在秘华人组织的帮助和支持，捐赠的物资和设备在秘鲁抗击新冠肺炎疫情中发挥着决定性作用。此外，秘中两国的科研单位也在积极探讨抗击疫情相关方面的合作与交流。”

中秘两国用实际行动表明，友善互助体现在中秘人民的文化传统和友好交往的历史和未来中。正如习近平主席与比斯卡拉总统通话时所说，“通过共同抗疫，中秘两国人民友谊也将得到升华。中方愿同秘方一道努力，推动中秘全面战略伙伴关系持续发展，以更多实实在在的成果迎接明年两国建交50周年。”

“对中国任何不公正的攻击都应受谴责”

面对当前疫情下出现的种族主义歧视论、病毒来源阴谋论等声音，克萨达表示，“我们不应持有偏见，更不应容忍在困难形势下的偏见。任何不公正的攻击都应受到谴责。”

病毒没有国界，科学理性才能凝聚希望。克萨达强调，“世界各国都应认识到，无论对疫情采取何种态度、作出何种决定，都须建立在科学证据的基础上；现在比以往的任何时候，都更需要各国人民之间的相互理解和良好友谊来共克时艰。”

提振全球经济 多边机构应发挥重要作用

“人类是一个命运共同体。在全球疫情扩散局势仍令人担忧之际，携手抗疫是唯一正确选择，团结合作是最有力的武器。”

克萨达指出，“守望相助、通力合作是战胜疫情的唯一途径。秘鲁坚持多边主义，支持世界卫生组织发挥领导作用，开展国际合作与科学研究。”

来势汹汹的疫情也使全球经济遭受重挫。谈及此，克萨达在介绍秘鲁应对措施的同时，再次强调了多边主义和国际合作的重要性。他说，“为应对疫情对经济的不利影响，秘鲁是拉丁美洲在财政和货币政策上准备最充分的国家之一。最新调查显示，80％的秘鲁人支持政府对最脆弱行业和中小型企业的经济激励政策。”

克萨达强调，“在各国政府全力提振本国经济的同时，世界银行和国际货币基金组织等多边机构应发挥其重要作用，努力减少疫情给全球各国带来的经济和金融不平衡。疫情当前，必须维持国际贸易和全球供应链的流动性，以保证各国国民经济的发展。实现这一目标的关键则是各国政府的作为和各国之间的团结协作。”

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