美学者质问美国高官：如此攻击中国，你们没有羞耻感吗？

人民网华盛顿5月6日电（记者 胡泽曦）美国哥伦比亚大学经济学教授、前联合国秘书长高级顾问杰弗里·萨克斯当天在美国有线电视新闻网以《特朗普的反华理论发生内爆》为题发表署名文章，痛批美国政府高官和汤姆·科顿等右翼政治人物在疫情期间百般对中国进行攻击，并质问这些政治人物——“你们没有羞耻感吗？”

萨克斯强调，特朗普政府和阿肯色州联邦参议员汤姆·科顿等人针对中国提出的指控是鲁莽和危险的。它们可能会将世界推向冲突。萨克斯将美国政客疫情期间对中国的攻击比作是新的麦卡锡主义。他还强调，现在美国情报机构和独立科学分析都否定了相关对华指控，这让人想起“麦卡锡时代的终结”。

萨克斯详细指出，美国右翼对中国的指责毫无道理。首先，一些美国右翼人士指责说，这种冠状病毒可能是一种中国的“生物武器”。科学家通过分析这种病毒，迅速将这种说法驳倒。随后，右翼人物指控病毒是“偶然从武汉病毒研究所泄露出来的”。这也是不合逻辑的。事实上，无论是生物学还是时间线，都不支持实验室泄露的说法。生物学家指出，武汉的实验室里甚至没有在对这种新冠病毒开展研究。

萨克斯写到，除了“实验室泄露论”之外，美国政府和右翼媒体还指责中国在数周内掩盖疫情。然而，考虑一下时间记录。武汉医生在12月中旬首次发现了罕见的病毒性肺炎病例；12月31日，武汉卫生官员通知了世界卫生组织驻中国办事处；1月3日，中国卫生部门致电美国疾控中心；1月11日，基因组测序完成并在网上公布；1月23日，武汉被封锁。考虑到一种以前从未发现过的新疾病在早期不可避免地会引起一定疑惑，这已经是一个很快速的时间轴。

萨克斯写到，美国政府在事实面前反复无常，动不动就攻击中国。不过，这也是意料之中的事。此前，美国政府也多次声称，华为等中国高科技企业是对美国安全的直接威胁，但并没有提供任何直接证据。这就是为什么美国最亲密的盟友，如英国和德国走了不同的方向，继续与华为合作，并与中国进行更广泛的合作。

萨克斯最后写到：2019年12月31日，中国通报了世卫组织；1月23日，中国封锁了武汉；1月30日，世卫组织宣布全球进入公共卫生紧急状态；截至1月30日，美国还没有一例死亡病例；2月6日，美国第一次出现死亡病例——但现在，美国有超过71000人死亡。“美国政客们，你们收到了很多警告。你们已经干得够多了，你们没有羞耻感吗?”

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