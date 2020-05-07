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中国驻欧盟使团团长张明大使：

中欧关系的时代使命——写在中国与欧盟建交45周年之际

2020年05月07日08:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔5月6日电 （记者 方莹馨）2020年5月6日是中华人民共和国与欧盟建交45周年纪念日。中国驻欧盟使团团长张明大使在这一特殊时刻发表文章《中欧关系的时代使命——写在中国与欧盟建交45周年之际》。

文章如下：

1975年5月6日，中华人民共和国与欧盟前身——欧洲经济共同体正式建立外交关系，开启了中欧关系的崭新篇章。

45年里，中国和欧盟各自走过了不平凡的道路，中欧关系始终保持了良好发展势头，双方已建立全面战略伙伴关系，积极建设和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。我们坚信，扩展与深化互利合作，能为各自发展带来更多机遇，给双方人民带来更多利益，为这个充满不确定性的世界提供更多稳定性。

本着这种合作精神，45年来中欧关系被不断注入新活力、赋予新内涵。去年双方贸易额是建交时的300倍。中欧合作早已扩展至和平与安全、环境、科技、文化、教育、卫生等诸多领域，双方在国际事务中为维护多边主义、应对全球性挑战而努力。强劲增长、持久和平、持续创新、清洁环境和多元文明成为中欧的共同目标。

今天，走过45年历程的中欧关系正面临新的使命。新冠肺炎疫情使包括中国、欧盟在内的国际社会遭遇前所未有的公共卫生危机和经济社会挑战，也促使我们深入思考：如何保持经济和社会的韧性？如何促进人与自然的和谐相处？如何为全球化找到正确的方向？寻找这些答案，比以往任何时候都需要一个良好的中欧关系。

我们需要更高质量的发展。我们应当改变通过增加资源消耗来换取增长的经济模式。中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，技术创新、数字互联、绿色环保将扮演更加重要的角色。欧盟也在积极推进绿色新政和数字战略。中欧应当积极培育这些新的合作增长点，在增进民生福祉的同时，更好地保护我们共同生活的星球。

我们需要更加紧密的合作。在抗击疫情中，中欧选择同舟共济，再次证明彼此是相互需要的伙伴。面对气候变化、可持续发展、国际和地区冲突等全球性挑战，国际社会同样需要跨越地理隔阂、突破观念藩篱，开展广泛而深入的合作，并推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国和欧盟作为两大力量，有责任也有能力发挥引领作用。

我们需要更高水平的开放。疫情引发对全球化的诸多反思，但相互依存并未过时，彼此脱钩、隔绝更非出路。中国深化改革、扩大开放的步伐不会停顿，也希望欧盟等国际伙伴与中方共同努力，维护全球开放合作环境、维护多边贸易体制、保障全球供应链稳定。我们期待着达成一份高水平、平衡的中欧投资协定。

经过45年的成长，中欧关系已经具有牢固的根基，有能力经受各种挑战，也有能力完成时代使命。我们有信心和雄心，推动中欧关系继续阔步向前。

(责编：燕勐、杨牧)
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