同心抗疫 情比金坚——中资企业向北开普省捐赠抗疫物资

人民网约翰内斯堡5月6日电（王磊）当地时间5月5日中午12时，在中国驻开普敦总领馆协调下，龙源南非可再生能源有限公司向北开普省捐赠了总额为237万兰特的善款和抗疫物资。林静总领事在开普敦同苏尔省长远程连线，北开普省卫生部长马诺波尔、经济部长莱克尔及北开普省警务论坛主席赫曼等出席活动。

林静总领事在连线中首先对北开普省政府长期以来对当地中资机构和华人社区的关心和支持表示感谢。他说，在苏尔省长及北开普省政府的坚定支持之下，当地中资机构和华人已融入当地。滴水之恩，涌泉相报，在新冠肺炎疫情全球肆虐之际，北开普省中资机构和华人社区积极回馈当地，彰显了中非人民之间相互友好、相互信任、相互支持的传统友谊。驻开普敦总领馆将同北开普省政府紧密配合，同心抗疫，共渡难关。

苏尔省长在连线中感谢总领馆的及时协调，并第一时间向龙源南非公司发出了感谢信，盛赞北开普省中国朋友和中国企业送来抗击疫情急需的物资和善款。他表示，在南非遭遇新冠肺炎疫情的困难时刻，中国政府和人民及时伸出援手，雪中送炭，这是两国友好关系和两国人民友谊的最好见证。

龙源南非公司的助力抗疫行动力求最大程度惠及当地政府和民众，全方面、多角度、各层级开展抗疫公益行动。此次龙源南非可再生能源有限公司捐赠了总价值为237万兰特的善款和抗疫物资，包括向北开普省政府捐赠的50万兰特抗疫资金，向当地卫生部门捐赠的50万兰特抗疫资金、总价值26万兰特的洗手液、25万兰特用于购买口罩等抗疫物资，以及向龙源德阿风电项目周边贫困社区定向捐赠的总额为26万兰特的抗疫物资和善款。此外，龙源南非公司专门确定60万兰特预算，计划用来采购1000份食品包，并与当地政府通力合作，分发给受疫情影响的急需帮助的最贫困居民。

值得一提的是，龙源南非公司向当地贫困社区捐赠的总价值26万兰特的移动厕所20座和7个水罐，大大改善了当地的卫生环境，并为社区提供了更多清洁用水。当地媒体报道了捐赠并评价说，“干得漂亮！我们一定能克服疫情。”

除上述捐助外，龙源南非公司此前出资近400万兰特，采购一辆专业医疗大巴车，服务于当地社区学生和民众，提供免费医疗服务。由于疫情爆发，公司将大巴车，以及所有专业医务人员，免费提供给北开普省卫生部门使用，帮助开展病毒检测和筛查工作。自3月底开始以来，截止到4月下旬，该大巴车针对新冠疫情共检测2654人，极大的助力南非开展检疫检测工作，特别是对偏远地区和贫民区，弥补了政府检测能力不足的问题。

据悉，在疫情爆发前，龙源南非公司就坚持在当地开展大量公益活动，已经在周边几个市政出资成立了4所儿童早教中心、2所养老院、一辆专业医疗大巴车，设立了奖学金计划，以及赞助各类男女体育运动，公司每年这方面实际支出在1500万兰特左右，让当地社区和人民感受到来自中资企业的关心和温暖，也用实际行动为增进中非友谊贡献力量。

(责编：燕勐、刘洁妍)