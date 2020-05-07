新华社罗马5月6日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门6日发布的数据显示，意大利累计治愈新冠患者93245人，治愈人数首次超过现有患者人数。

数据显示，意大利当天新增治愈病例8014例，累计治愈93245例；现有病例比前一天减少6939例，降至91528例。意大利民事保护部门说，治愈人数大幅上升的部分原因，是疫情最严重的伦巴第大区把过去几天未计算在内的治愈人数计入了当天数据。

意大利当天新增确诊病例1444例，累计确诊214457例；新增死亡病例369例，累计死亡29684例。在现有患者中，有74426人在居家隔离，15769人在医院接受普通治疗，1333人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少501例和94例。

欧盟委员会在当天发表的经济展望报告中说，疫情使意大利经济陷入严重衰退，预计意大利今年国内生产总值将下跌9.5%。报告预计意大利经济在下半年出现技术性反弹，并在2021年增长6.5%。

意大利经济与财政部的数据显示，该国银行已收到160万份暂停偿还贷款的申请，总额为1770亿欧元；意大利经济发展部则已收到约9.2万份中小企业要求政府提供贷款担保的申请，总额为56亿欧元。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

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