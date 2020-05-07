德国进一步放松疫情限制措施

新华社柏林5月6日电（记者张毅荣）德国联邦政府与各州政府6日达成一项新协议，进一步放松为应对新冠疫情采取的限制措施，但保留有关保持社交距离和佩戴口罩等的规定。

根据协议，民众可与家庭成员以外人员接触，所有商店在满足卫生、限流等条件下可重新开放，医院、养老院等机构在无确诊病例情况下可允许指定人员探视，允许开展户外群众性休闲体育活动。各州可视情况安排暑假前返校复课，恢复餐饮住宿等行业经营，逐步开放各类休闲娱乐场所。

根据协议，公共场所保持1.5米社交距离及在部分场合佩戴口罩的规定将至少持续至6月5日。一旦地区性疫情暴发，当地必须迅速启动限制措施。8月31日前仍禁止举办节庆、体育赛事等大型活动。

德国政府于3月22日开始实施严格限制公共生活的措施，包括禁止公共场所2人以上人员聚集、停止非必要商业经营活动等。根据德国联邦政府和各州政府4月底达成的协议，5月4日起全国理发店可在遵守卫生规定的情况下重新营业；博物馆、动植物园、儿童游乐场、宗教场所等根据各州安排在一定条件下陆续开放。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所6日公布的数据，截至当天零时，德国新增新冠确诊病例947例，累计确诊164807例；新增死亡病例165例，累计死亡6996例；新增治愈病例2300例，累计治愈137400例。

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