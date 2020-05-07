留学日本 你了解多少

2019中国国际教育展上的日本留学展台。

（视觉中国）

日本学生支援机构（JASSO）数据显示，截至2019年5月，亚洲学生占日本整体国际学生总人数的93.63%。日本的国际学生中，来自中国内地的学生以124436的人数位居第一，占比39.86%。在高等教育阶段，中国内地学生人数为94047人，在国际学生中占比41.18%，位居第一。在语言学校就读的学生中，中国内地留学生为30389人，占比36.26%，位列第一。

由此组数据可见，日本是中国留学生青睐的主要留学目的国之一。留学日本需要做哪些准备？相比留学美国、英国等热门留学目的国，留学日本的花费是多少……日前，启德教育在线发布的《2020日本留学报告》对此进行了解读。

国立、公立、私立怎么选？

2018年冬，正在深圳职业技术学院读书的宗昊（化名）做出了人生中的重要决定，决定休学前往日本求学。正是这个“冒险”的决定让宗昊梦想成真——在语言学校学习1年后入读日本著名私立大学立命馆大学。

宗昊所读的是日本私立大学，这也是不少家长及学生集中关注的一个话题——到日本留学，该读国立、公立还是私立？

根据经费来源，日本大学分为国立、公立、私立3类。国立大学排名较高，资金充足，如东京大学、京都大学、东京工业大学等，公立大学如横滨市立大学、大阪市立大学等，私立大学如早稻田大学、庆应义塾大学等。据相关数据显示，日本大学中，私立大学占比最重。

据启德留学亚洲项目张娟老师介绍，国立大学的入学难度高，获得奖学金较容易。公立大学入学难度不低，在学费减免和获得奖学金方面，优势明显。而占比最重的私立大学，获得奖学金相对较难，入学难度对应的是学校的水平，不能一概而论。

就读于早稻田大学的小王在赴日留学前，做过一段日本留学咨询工作。他的经验是，主要看学生的关注点在哪儿。“当然，最佳选择是入读学费便宜、教学质量顶级的学校。但也要考虑申请难度，在几个关注点中，选出自己在意的，再按关注点优先顺序来择校。不过相对欧美的学校，留学日本的成本还是较低，但整体教育质量并不低。”

学费减免和奖学金如何申请？

作为留学目的国，日本越来越受到国际学生的关注，学费优势是不可忽略的因素。根据日本学生支援机构（JASSO）的最新数据显示，截至2019年，日本留学生人数（包括大学院、学部/短期大学/高等专门学校、专门学校、准备教育课程、语言学校）已连续7年保持增长，达312214人，相比上一年涨幅4.43%。

日本的大学院是指研究生院，学部是指本科，语言学校是为国际学生提供日语学习和升学指导的学习机构。

报告显示，日本国立、公立大学与私立大学，学费区别较为明显，国立及公立大学的学费约每年3.5万元人民币；私立大学的学费（文科）每年约4.5万-5.8万元人民币，理工科或艺术类学费每年约5.8万-9.6万元人民币。

值得一提的是，在日本，国际学生享受和本国学生同样的学费制度，同时可以申请针对国际学生的学费减免以及各种奖学金。这无疑降低了日本留学的经济门槛，减少了留学支出。

据介绍，在日本，奖学金通常分为贷与型奖学金与给付型奖学金。前者是学习贷款，需要学生毕业后按一定利息归还，一般利息会低于银行借贷利率；后者为表彰和鼓励学习表现优秀的学生而设立，是奖励性质的奖学金。给付型奖学金根据颁发单位的不同，可以分为日本政府（文部科学省）奖学金、日本学生支援机构（JASSO）奖学金、学校奖学金等。

就读学校、专业和城市怎么选？

相关留学专家表示，东京大学、京都大学等顶尖大学，在不少拟留学日本的学生中并不陌生。同时，也有“最难关私立三校”的说法，即早稻田大学、庆应义塾大学与上智大学。但别忘了日本专业特色明显的院校，比如被誉为“亚洲哈佛”的一桥大学，其商学部的报名热度年年升温。说到商科，不得不提神户大学和大阪市立大学。这两所学校跟一桥大学一起被称作“旧三商大”，在日本非常知名。

日本近年提出Society 5.0构想，与之相呼应的是国际学生的专业选择比例。相关数据显示，截至2019年5月，在高等教育阶段，中国内地学生专业领域选择人数排名前三为社会科学（34.71%）、人文科学（20.98%）、工学（16.82%），这与国际学生的选择相似——社会科学（37.09%）、人文科学（21.56%）以及工学（17.58%）。

在选择专业之外如何选择就读城市？日本学生支援机构（JASSO）最新数据显示，截至2019年5月，在东京地区学习的国际学生占比达37.18%。受国际学生青睐的前5个热门城市是东京、大阪、福冈、京都、千叶。另据启德留学最近5年的客户服务数据显示，中国留学生最青睐的几个城市为大阪、京都、横滨、千叶、福冈、神户等。这些数据都可作为拟留学日本的中国学子的参考。

新闻链接

对留学生来说，如毕业后在日本成功找到工作，需要在入职以后将“留学”在留资格变更为适用于工作的在留资格，目前，“技术·人文知识·国际业务”是在日工作留学生中最为普遍的在留资格，根据就职公司规模及工作内容的不同，拥有不同的有效时限。除此以外，“高度专门职”签证也逐渐为在日留学生所熟悉。

日本入国管理局通过评分的方式来判断申请人是否符合高度人才的标准，评分主要根据学历、职历、年收、年龄和分数加成来计算，满70分就能申请到在留资格。

(责编：白宇、岳弘彬)