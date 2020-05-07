“中国抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果，对包括日本在内的世界各国来说，中国经验具有重要借鉴意义。”日本筑波大学名誉教授、“一带一路”日本研究中心主任进藤荣一近日在接受本报记者采访时表示。

进藤荣一认为，中国党和政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，既全力保障中国人民的安全健康，也为世界公共卫生事业作出了积极贡献。

进藤荣一表示，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度，积极开展抗疫国际合作。中国及时向世界卫生组织以及有关国家和地区通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，为各国抗击疫情提供了重要参考。中国还向包括日本在内的很多国家提供口罩、防护服、呼吸机、检测试剂等急需的医疗物资援助，积极分享防控诊疗经验。此外，中国复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，也坚定了各国团结一心战胜疫情、早日回归正常生活秩序的信心。“中国为全球抗疫作出巨大贡献，展现负责任大国担当。”

进藤荣一表示，病毒无国界，没有哪个国家能独善其身。各国必须摒弃分歧、携手合作，特别是一些国家的政客必须立即停止借新冠病毒搞污名化行径。世卫组织在抗击疫情过程中发挥了重要作用。此前召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会有助于各国加强协调，深化合作，提振了国际社会战胜疫情的信心。

今年3月，进藤荣一在东京组织研讨会，呼吁各国加强抗疫合作。进藤荣一说，人类命运共同体理念顺应时代潮流，为解决人类面临的各种困难挑战指明了方向。希望各国能够秉持人类命运共同体理念，携手努力，共克时艰，早日打赢疫情防控全球阻击战。

（本报东京5月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 03 版）

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