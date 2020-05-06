外交部：美方甩锅大戏严重剧透，再演下去没有意义

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月6日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥称他有“大量证据”证明新冠病毒源自武汉病毒实验室。中方对此有何回应？

华春莹：蓬佩奥先生说有“大量证据”，那就拿出来！我看到的报道是，世卫组织有关负责人表示美方迄今没有向世卫组织展示任何证据。根据最新报道，美方高官在所谓“证据”方面又改口了。

病毒溯源问题十分复杂、众说纷纭，但国际社会的广泛共识是，这是一个非常严肃、科学的问题，必须要以事实和科学为依据，由科学家和医学专家去研究。目前世界上几乎所有的顶尖科学家，包括美国国内著名科学家和疾控领域专家都认为新冠病毒源于自然，而不是人为制造，也不存在任何所谓病毒从实验室泄露的证据。

我看到近日又出现了不少关于最初感染病例的报道，比如说美国出现最早感染病例时间可能在去年10月，法国在去年12月可能就已出现了感染病例。世卫组织发言人林德迈尔表示可能会有更早的病例出现，敦促各国调查2019年底来源不明的肺炎病例。在5日世卫组织例行发布会上，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚?科霍夫表示，目前15000个完整的病毒基因序列都显示新冠病毒并非人造。前几天，武汉国家生物安全实验室主任袁志明接受了路透社的专访，也非常详细地回答了有关溯源的问题。

蓬佩奥先生反复讲他有“证据”，但他就是拿不出来。他怎么可能拿出来呢？因为他根本就没有！

此前美国“政治家”网站曝光了共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机，还给出了“中国掩盖真相导致病毒蔓延”等三大攻击路线，核心意思就是只要提到疫情，就攻击中国。美国内这出甩锅大戏已经被严重剧透了，再演下去没有意义。奉劝美国内那些人千万不要入戏太深、太沉迷。

我看到还有报道说，蓬佩奥先生对媒体表示，中国此前就发生过让世界感染病毒、实验室操作不规范的事情，全世界已不是首次因为中国实验室的失败面临病毒威胁。我想请蓬佩奥先生明确一下，究竟何时、何地、中国哪个实验室因为何事“失败”而影响了世界？

国际社会知道的是：美国在朝鲜战争中使用了细菌武器，在越南战争中使用了橙剂。近20年来，美国一直独家阻挡重启《禁止生物武器公约》核查议定书的谈判。2019年8月，美疾病控制与预防中心突然下令关闭德特里克堡的美陆军传染病医学研究所。美国在前苏联国家还建立了多个生物实验室，却对其功能、用途、安全系数等三缄其口。

我们注意到国际社会强烈呼吁美方接受调查、回应关切，希望美方本着负责任的态度，一方面采取切实举措，消除国际社会的疑虑；另一方面不要再对中国“甩锅”推责。这个锅实在是太大了，他甩不出去的。

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