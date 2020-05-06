美施压其他国家对付中国 外交部：是选择谎言还是事实

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月6日外交部例行记者会上，有记者问：据美国媒体报道，美国正在向欧洲盟友施压，要求在疫情责任问题上与美站在一起。欧洲一些评论认为，疫情之后中美之间的对立会持续加剧，全球化进程必然受到撼动，欧洲国家必须作出选择。中方对此有何评论？

华春莹：你提的这个问题至少说明一个事实，那就是美国在向盟友施压。美国不仅在向盟友施压，其实也在企图胁迫其他国家一起对付中国。你提到美国要求其他国家在所谓责任问题上同美国站在一起，这是非常文明礼貌的说法，其实就是美国威胁、胁迫其他国家帮着美方一起栽赃中国。正如美国媒体披露出的信息，美国一些政客出于国内政治需要，一再罔顾事实，推责、“甩锅”。在这个问题上，其他国家的确需要做出选择，但这个选择不是在中美之间，而是在谎言与事实之间，在单边霸凌与多边合作之间。答案是显而易见的，事实上很多国家都已经以实际行动做出了回答。最新的一个例子就是欧洲很多国家领导人均明确支持世卫组织在应对新冠疫情、加强全球公共卫生体系建设方面继续发挥重要作用。欧盟5月4日发起应对新冠肺炎疫情国际认捐大会，为支持和响应世卫组织倡议，推动新冠肺炎诊断治疗和疫苗研发生产筹集了74亿欧元。中方积极参与并做出了我们自己的贡献。在加强国际团结合作、抗击疫情的问题上，中国始终同联合国、世卫组织以及世界上几乎所有国家坚定地站在一起，并竭尽所能做出我们的贡献。在这个问题上，美国是孤立的。

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