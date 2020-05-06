中国驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古国大法官

人民网乌兰巴托5月6日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿6日到任拜会蒙古国大法官巴特苏伦，就两国法院系统交流与合作交换意见。驻蒙古使馆警务联络官吉雅、蒙古国最高法院办公厅主任那仁普日布等在座。

柴文睿说，近年来，中蒙关系发展顺利。特别是2014年习近平主席对蒙进行国事访问，两国建立全面战略伙伴关系以来，政治、经济、文化等各领域合作发展迅速。作为两国关系的重要组成部分，两国法院系统和司法界的交流与合作也日益紧密，在相互提供司法协助、相互认可法院判决以及人员培训等方面取得了诸多成果。我愿在任内与大法官先生共同努力，推动两国法治合作不断向前发展。

巴特苏伦祝贺柴大使履新并表示，蒙中两国是永远的友好邻居。正如大使阁下所谈，近年来两国关系发展迅速。今年3月，巴特图勒嘎总统成功访华，与习近平主席进行亲切会谈，为包括两国法院系统在内的各领域合作继续快速发展打下良好基础。去年，蒙最高法院派员参观学习中国法院系统的网上办案等先进工作经验，中国在法治建设上的高速发展给蒙方留下了深刻印象。我愿与大使阁下紧密沟通，推动两国法院系统合作迈上全新台阶。

柴文睿还介绍了中国抗击新冠肺炎疫情最新情况，并对蒙方以及包括法院系统在内的社会各界在抗击疫情中给予中方的大力支持表示感谢。

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