人民网约翰内斯堡5月6日电（记者 李滢嫣）南非最大媒体集团独立传媒外事主编香农在集团旗下《星报》、《比陀新闻报》和全国第二大新闻网站发表“非洲大陆需学习中国五大抗疫举措”评论文章。文章主要内容如下：

自新冠肺炎疫情暴发以来，中国以其迅速高效的防控措施受到世界卫生组织的肯定和称赞。当前，新冠肺炎疫情正在非洲大陆肆虐，非洲需要向世界各国，尤其是中国汲取抗疫经验。总的来说，中国有五大抗疫干预举措值得非洲学习和借鉴。

第一，非洲需学习中国迅速高效的防控措施。中国遏制新冠病毒传播的速度和效率在世界医学史上实属罕见，远远高于欧美国家。通过在疫情暴发的前50天实施禁止一切公共集会、关闭娱乐场所、暂停公共交通以及让中国人民居家隔离等严格防控措施，中国快速切断了病毒传播链，挽救了70万人民的生命。

第二，非洲需学习中国先进的新冠病毒检测技术。中国拥有快速检测病毒、追踪与确诊病人密切接触者并将其第一时间隔离的完善防控体系。在疫情暴发的初期，中国医护人员就在出入境口岸实施严格的体温检测，以防止疫情进一步扩散和蔓延。

第三，非洲需学习中国短时间内高效调配医疗资源应对疫情的经验。中国在短短十天的时间内建成了拥有上万张床位的火神山、雷神山两所收治医院和数个方舱医院。非洲也需像中国一样，及时高效调配相关医疗资源，做好充分应对疫情的准备。鉴于大多数非洲国家财政紧张，非洲可与联合国相关专门机构及捐助方合作成立一揽子应急贷款计划，以快速建设必要医用基础设施和购买个人防护装备。

第四，非洲需学习中国利用大数据和信息技术应对疫情的经验。非洲是全球拥有年轻人数量最多的大陆，移动技术普及率高，肯尼亚的移动技术普及率高达105%。非洲各国政府可充分利用手机移动数据来帮助检测和追踪感染者。

第五，非洲需学习中国利用其先进的医疗基础设施及科研能力应对疫情的经验。在这方面，非洲国家已取得了相当大的进步。位于塞内加尔达喀尔的一个研究所已经与英国科学家合作研发出快速廉价的新冠病毒检测技术，可将检测时间从四小时缩短至十分钟。该研究所已受到世卫组织的高度赞扬并为非洲25个实验室提供了相关培训。南非也拥有先进的检测技术，迄今为止已为18个实验室提供培训。尽管如此，非洲国家仍有很长的路要走。非洲各国应将医疗科研视作优先领域并进一步加大投资力度。

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