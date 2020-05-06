新华社华盛顿5月5日电（美国经济笔记）新冠疫情下美国零售业站在转型“十字路口”

新华社记者许缘 高攀

新冠疫情在美国蔓延导致经济大面积“停摆”，但美国零售业却呈现“冰火两重天”。一方面，大量传统零售企业裁员、关店，甚至走向破产；另一方面，数字化转型走在前端的零售企业却迎来增长“契机”。

分析人士认为，疫情或重塑消费者购物习惯，倒逼美国零售业数字化转型。但美国各大零售商尚未对“电商时代”做足准备，转型仍面临诸多限制。

传统零售商受重创

4日，美国服饰零售企业克鲁服装集团申请破产保护，成为美国首个受疫情影响走向破产的大型零售品牌。

对于很多传统零售商来说，疫情带来了灾难性打击。美国商务部数据显示，3月美国零售销售额环比下降8.7%，创1992年有数据记录以来最大环比降幅。

截至目前，美国已有约100万名零售业员工被迫休假。以美国连锁百货巨头梅西百货为例，自疫情暴发以来，该集团旗下12.5万名员工大多休假在家。其股票甚至被移出标准普尔500种股票指数，市值也从2月中旬的约60亿美元缩水至17亿美元。

还有不少知名零售商登上分析师的“破产观察名单”，奢侈品零售商尼曼·马库斯就是其中之一。目前，该企业大部分员工被临时解雇。

电商迎来契机

与处境惨淡的传统零售商不同，美国电商在这场突如其来的危机中日渐崛起。美国食品杂货零售巨头塔吉特表示，今年一季度线上销售额比去年同期增长了一倍多。

贝恩公司合伙人史蒂夫·凯恩指出，疫情推动零售商和快递服务的手机应用下载量和新注册用户数量激增。随着消费者逐渐养成网购习惯，他确信“购物曲线会发生永久性转变”。

凯恩预计，即便在疫情危机消退后，美国线上杂货销售额占总杂货销售额之比仍有望保持在5%至10%的水平。

知名咨询公司麦肯锡的研究结果也与这一预测相呼应。麦肯锡认为，在疫情蔓延期间，美国线上杂货零售销售额占总杂货销售额之比有望攀升至8%至10%；未来，这一比例可能稳定在5%或6%。

麦肯锡负责零售和杂货业咨询服务的合伙人史蒂夫·贝格利和负责电子商务咨询服务的合伙人维什瓦·钱德拉在发给客户的电子邮件中指出，由于疫情期间消费者获得更多网购经验，同时养成在购物时避开人流的消费习惯，等疫情结束后，他们很可能会继续增加网购行为。同时，强劲的网购需求促使美国零售商重新思考其电子商务服务模式，并“借此倒逼形成一波颠覆性的网购浪潮”。

转型面临限制

虽然疫情下电商迎来发展机遇，但有业内人士指出，面对陡增的网购需求，不少美国零售商显得“准备不足”，导致日益蓬勃的在线零售业务面临诸多增长限制。

其一，缺乏强大的物流支持。由于网购将更多物流工作和成本从消费者转移到零售商，企业一时难以应对陡增的物流压力，短期无法突破增长瓶颈。

其二，缺乏足够劳动力，难以应付激增的网购需求。以美国零售巨头沃尔玛为例，自疫情暴发以来，沃尔玛已增加了15万名员工，并计划再招聘5万名，凸显劳动力短缺压力。

其三，与网购相关的客户服务不到位，无法让消费者感到满意。例如，很多物流服务无法指定送货时间，或存在不按时送货情况。同时，大量商品线上缺货甚至部分商家在疫情期间哄抬线上销售价格，导致消费者购物体验难及实体店。

贝恩公司警告，眼下受出行限制，消费者尚能忍受网购的“瑕疵”，但随着疫情好转，这种容忍度将下降，消费者价格敏感性也将恢复。

(责编：于洋、刘洁妍)