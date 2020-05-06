美国“零号病人”是何时出现的

新华社华盛顿5月5日电 美国加利福尼亚州圣克拉拉县政府公共卫生部门4月21日公布的检测报告显示，早在2月6日当地就有人死于新冠肺炎，这比美国此前公布的首例新冠死亡病例出现时间提前了20多天。这一死亡病例的新发现改写了美国疫情发展的时间线，也让人不禁追问，美国“零号病人”究竟是何时出现的？

官方公布的数据显示，美国1月20日确诊了首例新冠病例；2月29日报告了首例新冠死亡病例。

然而，圣克拉拉县行政长官杰弗里·史密斯近日在接受新华社记者采访时表示，美国最新确认的最早新冠死亡病例表明，新冠病毒早在1月、甚至更早就已经开始在加州传播。

美国新泽西州埃塞克斯县贝尔维尔市市长迈克尔·梅尔哈姆日前表示，他的新冠病毒抗体检测结果呈阳性，他认为自己是去年11月感染新冠病毒的。

这无疑给美国“零号病人”的出现时间画上一个大问号。早期检测缺乏、某些新冠患者被误认为是流感、许多无症状患者“潜伏”……种种因素可能导致美国的“零号病人”像首例死亡病例一样“未被及时发现”。

生物学领域著名研究机构斯克里普斯研究所的遗传学家埃里克·托波尔在接受《华盛顿邮报》采访时曾提出质疑：“究竟有多少被误认为是流感或肺炎患者实际是新冠感染者？” 美国疾控中心2月底发布的报告显示，去冬流感季美国估计已有至少3200万流感病例，其中1.8万人死于流感相关疾病。

美国《洛杉矶时报》4月23日援引圣克拉拉县卫生局长莎拉·科迪的话说，由于当时正值流感季，加之检测受限，对新冠病毒的了解尚处初期阶段，因此死者被误认为死于流感。

3月11日，美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在美国国会众议院出席有关新冠疫情听证会时也承认，美国存在新冠死亡病例被误认为是流感死亡病例的情况。

科迪表示，新确认的死亡病例就像“冰山一角”，代表了大量未被及时发现的新冠病例，一定程度上反映了社区传播的严重程度。由于没有通过病毒检测来确认，所以“肯定错过了很多新冠病例”。

南加州大学公共政策学院教授尼拉杰·苏德在接受美国媒体采访时也表示，一旦开始有死亡病例出现，就表明新冠患者在总人口中已有相当高的比例，且病毒在社区已存在较长时间。新冠病毒可能在首个死亡病例发生前3周开始在社区传播。

从首个病例确诊至今，美国新冠疫情持续发酵，累计确诊病例数在3个多月内增至目前的超过120万，死亡病例超过7万例。一些专家的模型测算表明，真实的确诊病例、死亡病例数据可能更大。美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布在接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，美国新冠病例的真实数量可能是目前报告数字的10倍、甚至20倍之多。

目前，美国各界对“零号病人”何时出现等问题一直争议不休。为了进一步明确新冠疫情何时在加州开始蔓延，加州政府已指示全州法医部门对去年12月以来的死者进行调查，新的调查结果或许能给出答案。

(责编：于洋、刘洁妍)