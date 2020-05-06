俄罗斯新增10559例新冠确诊病例 累计破16万例

人民网莫斯科5月6日电（记者 张晓东）据俄罗斯新冠疫情防控指挥部通报，过去一昼夜全俄境内82个地区新增新冠确诊病例10559例，至此俄罗斯境内新冠确诊病例总数达到165929例，出院病例达到21327例，累计病亡1537例。

通报中称，这些新增的病例中超半数比例（40.9%）没有出现临床症状。俄罗斯首都莫斯科作为俄罗斯疫情的震中，无论新增确诊病例还是总确诊病例都是全国最多。在过云一昼夜内新增确诊病例为5858例，总数达到85973例 ，同时康复病例也是最多，为588例，总出院病例达到8458例。

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局6日通报，目前全国已进行了超过460万例新冠病毒实验室检测，过去的一昼夜内就进行了约17.3万例的检测。全国范围内处于医学观察状态的疑似病例总数约为22.7万例。

另据同日莫斯科市副市长拉科娃表示，目前莫斯科进行新冠病例检测总量已达到一百万例。她指出，这一成绩的取得是与联邦、市立以及私人检测机构通力合作分不开的。现在莫斯科每天病毒检测数量能达到4万例。

拉科娃强调，最近一周莫斯科的检测总量已翻了一番，但是病人住院率并没有大的变化，仍然保持之前的水平。俄罗斯卫生部首席传染病学家马利宁科娃同天也表示，目前俄罗斯全国的新冠病毒检测总量也是在翻番的，而不仅是莫斯科地区与圣彼得堡等大城市。尽管检测量翻番，但是确诊病例增长率比较平稳，为每昼夜增长7.9%。

马利宁科娃呼吁到，现在要求每个公民都要成为有社会责任感的人。最重要的是要明白：如果我们每个人再坚持一下，就能切断病毒在俄罗斯的传染链，新冠病毒将失去病毒活性，即其感染性将下降，那时候才可能出现发病率下降的态势。

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