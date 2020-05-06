日本拟降低新冠病毒检测门槛

新华社东京5月6日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台6日报道，鉴于日本之前设定的新冠病毒检测门槛较高，导致一些患者病情被延误，日本厚生劳动省正在推动修改有关咨询和就医标准，新标准将不再提及具体的发烧度数。

据报道，日本之前要求民众满足连续4天发烧37.5度以上等条件再电话咨询和就医。因门槛较高，日本一直存在民众检测难问题，首相安倍晋三和政府专家小组也认为目前的检测量不足。

日本厚生劳动大臣加藤胜信6日说，因为出现了患者在家中身体状况急速恶化的病例，他们向专家、医务工作者、保健所工作人员等提出了（标准修改的）草案并正在听取有关意见。

据报道，新标准不再提及具体的发烧度数，呼吁只要出现高烧等症状，感到很强烈的倦怠感以及呼吸困难时就要及时打电话咨询。如果有基础疾病或是老年人等病情容易加重的人士，出现发热或咳嗽等比较轻的感冒症状时也应及时电话咨询。

据NHK电视台统计，截至6日10时30分（北京时间9时30分），日本24小时内新增新冠确诊病例121例，累计确诊15374例；新增死亡病例10例，累计死亡566例。新增确诊病例数为3月30日（新增94例）以来的最低值。

5日，东京都新增确诊病例58例，新增确诊病例数连续3天保持两位数，累计确诊病例数达4712例。

另据厚生劳动省5日统计，日本已有4587人出院。此外，“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中死亡13人，651人出院。日本新完成1757人的病毒检测，累计检测186343人。

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