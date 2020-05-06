综合消息：拉美新冠确诊病例超28万 地区疫情形势呈两极分化

新华社布宜诺斯艾利斯5月5日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至5日，拉美地区累计新冠确诊病例已超28万例。巴西、秘鲁、智利等国病例数继续快速增长，而古巴、哥斯达黎加、乌拉圭等国病例增幅较小，地区疫情形势呈现两极分化。

巴西5日新增确诊病例6935例，累计确诊114715例；新增死亡病例600例，创下单日死亡人数最高纪录，累计死亡7921例。巴西东北部的马拉尼昂州首府圣路易斯及周边3座城市当天开始为期10天的封城，这是巴西首次有城市彻底封城。

秘鲁卫生部5日发布数据显示，该国新增确诊病例3817例，累计确诊达51189例；新增死亡病例100例，累计死亡1444例。

厄瓜多尔5日没有更新疫情数据，该国政府表示，从5月4日开始全国疫情通报发布会调整为每周一、周三和周五举行。总统莫雷诺当日宣布，将5月16日截止的紧急状态再延长30天。截至4日，厄瓜多尔累计确诊病例达31881例。

智利卫生部5日发布数据显示，截至当地时间4日21时，该国新增确诊病例1373例，累计确诊22016例；新增死亡病例5例，累计死亡275例。智利卫生部长马纳利奇说，回归新常态与采取防疫措施并不矛盾，因为全国各地区疫情进展情况有差别，具体措施应根据实际灵活掌握。

墨西哥卫生部5日召开新闻发布会宣布，该国当日新增确诊病例1120例，累计确诊26025例；新增死亡病例236例，累计死亡2507例。

哥伦比亚5日新增确诊病例640例，创下单日新增最高纪录，累计确诊8613例；新增死亡病例20例，累计死亡378例。总统杜克当晚宣布，由于确诊病例持续增长，全国强制预防性居家隔离政策将延长至5月25日。新一阶段的隔离政策期间将允许更多领域逐渐复工。

古巴5日新增确诊病例17例，单日新增确诊病例降为4月以来最低值，累计确诊1685例；当日无新增死亡病例，累计死亡69例。古巴公共卫生部长波塔尔·米兰达表示，古巴国内此前出现本地传播的多个区域疫情已得到较好控制并陆续解除严格隔离措施，但民众绝不可放松警惕，应继续遵守减少出行、佩戴口罩、保持社交距离等防疫措施。古巴政府此前表示，该国疫情高峰期预计5月下旬出现。

其他一些拉美国家5日也更新了确诊病例数据：多米尼加新增确诊245例，累计确诊8480例；巴拿马新增确诊136例，累计确诊7523例；阿根廷新增确诊134例，累计确诊5020例；哥斯达黎加新增确诊13例，累计确诊755例；乌拉圭新增确诊13例，累计确诊670例。（执笔记者：倪瑞捷；参与记者：周星竹、张国英、郝云甫、吴昊、尹南、张笑然、高春雨、林朝晖、朱婉君、苏津、范小林）

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