新华社哥本哈根5月6日电 综述：“云”里游中国 “线”上传文化——丹麦哥本哈根中国文化中心促同心抗疫

新华社记者林晶

自3月初丹麦政府因新冠疫情实施“居家令”等管制措施以来，丹麦中国文化中心通过举办“云·游中国”、“中华美食在丹麦”线上烹饪课堂等活动，鼓励人们以积极心态共同应对疫情，同时努力开辟中丹文化交流新空间。

哥本哈根中国文化中心4月初启动“云·游中国”系列活动，在文化中心各社交媒体平台先后分享了《魅力中国》《大美重庆》《心动上海》等视频短片，举办了《世界遗产在中国》《古韵龟兹·丝路库车——大美新疆》《“行千里、致广大”——大美重庆》《安徽一切美得刚刚好》等文旅摄影图片展，民众足不出户便可在线游中国，感受中国瑰丽的风光名胜和醇厚的历史文化。

“云·游中国”系列活动中所展示的绮丽风光和多彩文化深深吸引了丹麦民众，令他们对东方古国充满憧憬和向往。一位丹麦医生观后留言:“我到中国旅游过3次了，真没想到还有这么多美丽的地方没有去。中国文化具有独特的魅力，等疫情结束后我将尽快再访中国。”

疫情下，丹麦餐饮行业受到不小影响。为此，哥本哈根中国文化中心举办了“中华美食在丹麦”线上烹饪课堂活动，邀请“待业”中的华人厨师轮流展示才艺，让居家隔离的丹麦朋友通过视频学做中国菜，也期待他们在疫情结束后到当地中餐馆大快朵颐，领略中国烹饪文化的精妙。此活动受到丹麦华人总会特别是中餐业人士的广泛称赞。

抗疫无国界，为体现中国毫无保留地分享抗疫经验，哥本哈根中国文化中心借助国内文化公司制作的《和熊猫宝宝一起战胜疫情》动画片，用广受喜爱的大熊猫形象，通过活泼有趣的语言介绍如何快乐地居家隔离、如何用七步洗手法洗手等知识，帮助人们掌握更多的防控知识，平安度过疫情，受到丹麦少年儿童和家长们的欢迎。

哥本哈根中国文化中心还专门在网站上开设了“抗疫专栏”，先后播放《大城重启》《武汉战疫纪》等视频纪录片，全面介绍中国举国抗疫和武汉解封后情况。

丹麦安徒生博物馆馆长尼尔斯说：“中国对丹麦很重要，我们期待疫情尽快结束，同哥本哈根中国文化中心一起尽快落实一系列合作项目，推动丹中友好和世界和平进步事业。”

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