新华社布拉柴维尔5月6日电 通讯：“我们得到了很好的保护”——记疫情期间留守中企的刚果（布）员工

新华社记者王松宇

日前，在刚果（布）首都布拉柴维尔的中建中西非公司大楼里，记者看到三名刚果（布）员工与中方员工正在一起进行日常清扫和消毒。新冠疫情在这个国家已经传播一个多月，他们自愿留在公司接受封闭管理。

3月14日，刚果（布）宣布首例新冠确诊病例，随后进入公共卫生紧急状态，实施全民居家隔离和宵禁，政府还减少了菜市场和便利店每周开业天数。大部分当地居民的收入和生计受到影响。

在中建中西非公司工作了5年的马丁古对记者说：“我很幸运在这个艰难时期还能继续工作。虽然现在确诊病例持续增加，但我住在这里却非常有安全感。”

公司向当地员工发放法文版防疫宣传资料和视频，并要求每日测量体温，戴口罩、手套，工作间消毒。“楼内的防疫措施很严格，我不用担心被感染的风险。”马丁古说。

同样选择留下的还有司机萨夫拉。因为疫情，他已经一个多月没有回家。萨夫拉说：“我家20多口人都住在布拉柴维尔，我担心他们，也想念他们，不过我不能回家，因为我是家里的经济支柱，我应该好好工作。我和家人每天通过电话交流，我知道他们现在都很安全，我很安心。”

疫情期间，公司大部分当地员工都回家待岗隔离。留在公司的班祖齐除了在食堂帮厨，还与中方员工一起进行日常清扫、消毒等防疫工作。“虽然每天做的都是重复的工作，但我的健康和安全能得到保障。”

班祖齐说，他哥哥在一家公司当司机，也被要求回家待业，近来常常打电话请求他接济。

4月30日，政府宣布将在未来两周内结束居家隔离和宵禁，但马丁古表示仍愿意留在公司。他认为，“在公司里比在外面好很多。在公司里，我们得到了很好的保护”。

虽然很想回家看看，与家人团聚，但疫情状况仍然不容乐观。“我希望疫情尽快结束，刚果（布）一切都能恢复到像以前一样。”萨夫拉说。

班祖齐在公司的留言本上写下：“希望我的家人和我的同事都平安度过疫情时期。”

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