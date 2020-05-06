通讯：山川异域同风雨——记中日民众借诗句互励共抗疫情

新华社东京5月6日电通讯：山川异域同风雨——记中日民众借诗句互励共抗疫情

新华社记者姜俏梅

“春暖雁北归，捎带心意越洋飞，羁绊衣带水。”4月20日，由中国浙江省杭州市一家不愿留名的爱心企业捐赠的两万个口罩顺利抵达日本东京，日本浙江总商会工作人员在每个装满口罩的纸箱上都贴上一张彩色打印纸，上面不仅有日文创作的俳句，还有译成中文的汉俳以及准确表达俳句含义的俳画。

俳句是日本古典短诗，由“五七五”共十七音组成。俳句讲究余情、余白，引人深思，俳画表达的则是俳句的意象。

疫情当前，风雨同担。短短几个月间，中日两国上演了一幕幕互助抗疫的感人篇章。两个多月前，中国广大民众被日本捐赠物资上一句诗文——“山川异域，风月同天”深深感动，铭记日方各界在中国抗疫关键时刻伸出援手。两个月后，新冠疫情在日本扩散，中国政府、有关地方和民众遂向日方捐赠大量口罩等防疫物资。

赠我古诗，俳句相还。

“用对方能够读懂的语言，传递我们真实情感。”这是援日物资俳句作者、曾在日本工作多年的浙江大学经济学院教师夏瑛的创作初衷。

夏瑛通过微信告诉记者，4月中旬以来，日本疫情形势日趋严峻，位于杭州的这家企业决定继3月后开展第二批捐赠活动。

作为本次捐赠的总协调人，夏瑛义不容辞地承担起创作日文俳句工作，以贴切表达捐赠方心意。同时，她邀请《人民中国》杂志社总编辑王众一把俳句翻译成中文，又邀请对俳画颇有研究的浙江农林大学艺术设计学院副教授王玉红绘制俳画，共同创作出一幅幅精美作品。

夏瑛就其中一幅名为《风雨同舟》的俳画作品介绍说，右侧的船象征中日文化交流史上的遣唐使，左侧的隋塔则代表着日本天台宗发源地中国浙江天台山的国清寺，连接左右的“之”字形长河象征着中日两国“一衣带水、风雨同舟”。

3月下旬，杭州这家爱心企业就曾通过日本浙江总商会捐赠过两万个口罩，分别提供给早稻田大学、东京大学和日中儿童支援后援会等机构。

“当时我按照‘山川异域，风月同天’的意境，选择了一个充满希望的季语（在俳句中表示季节）‘春霞’赠送给疫情中的日本友人，希望给他们带去春日暖意。”夏瑛说，王众一将俳句译成汉俳“春晖斗春寒，山川异域同风雨，共画同心圆”，王玉红据此创作出多幅俳画。东京大学一名教授亲切地称他们为中国俳界“三剑客”。

尽管两次捐赠物资数量有限，但发放对象都精准到位，包括小学教师、大学教师、老人、医护人员及很多日中友好人士。日本浙江总商会还根据夏瑛的建议，给不同对象的防疫物资贴上不同的俳画。很多日本友人收到口罩后写来感谢信表示，一目了然的俳句和俳画让他们深受感动。

来自东京大学大学院的一封感谢信写道：“正如夏女士俳句所表达的意境，相信日中各界友好合作齐心协力共渡难关，春日暖阳般的日常生活一定能够到来。”

2016年一次偶然之机，夏瑛作为日中友好会馆留学生事业部部长与俳句结缘。“通过俳句促进了中日民间人士相互理解和沟通，是我没有想到的，但却是我希望达到的效果。希望以后继续用日本人喜闻乐见的俳句传递我们的善意和友情，增进相互理解和沟通。”夏瑛说。

目前，还有多家中方机构邀请夏瑛为其援日防疫物资创作俳句。在为杭州一家物流公司捐赠给京都府的抗疫物资创作俳句时，考虑到京都和杭州都是著名古都，夏瑛特意以《山海经》中中国古代神鸟“玄鸟”作为季语，取《诗经·商颂·玄鸟》中“天命玄鸟，降而生商”之意，寓意带来新生与希望。译成汉俳为“玄鸟啣书至，跨越时空古都市，双城新故事。”

(责编：于洋、刘洁妍)