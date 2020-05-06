向善而行 美好发生——中企援助南非医院抗击新冠疫情

人民网约翰内斯堡5月6日电（王磊）为了遏制新冠肺炎传播，南非于一个多月前进入全国封锁状态，目前累积新冠肺炎确诊病例7572例，死亡148例。

在所有确诊病例中，西开普省共有3609例，几乎占到总数的一般。当地人也在积极对抗疫情，但面临物资紧缺的困境。在西开普省农村地区的帕尔医院，其儿科主任杰科·默里（Jaco Murray）就表示医院需要额外的儿科病房来治疗疑似或确诊新冠肺炎的儿童，因为这种病毒具有高度传染性，病人必须隔离。

隔离病房已准备好，但缺少必要的电器。默里医生表示这些隔离病房还需要两个冰箱，分别用于储存药品和食物，并向社区寻求帮助。在得知这一诉求后，来自中国的海信南非公司立刻通过当地的Val De Vie基金会向医院捐赠了两台冰箱，并在周末完成安装，解决其燃眉之急。目前，儿科隔离病房已进入正常运转，为需要特殊感染预防和控制措施的儿童提供治疗。

默里医生非常感谢海信的捐赠，并表示很高兴看到人们团结起来抗击疫情，这些冰箱将在接下来的几个月里让许多孩子受益。海信南非公司总经理刘斌说：“我们希望能为拯救更多生命贡献自己的力量，同时希望所有公司都能以任何可能的方式提供支持。”

除此之外，海信南非还向当地一家生产口罩的工厂捐赠了一台工业空调，改善了厂房内酷热难耐的工作环境。在豪登省，海信南非向夏洛特马克塞克医院捐赠了4000个口罩、1000瓶洗手液、两台电视机、一台微波炉和一台冰箱。“医院是对抗疫情的前线，帮助他们的同时也是在保护我们所在的国家。” 刘斌说。

南非媒体也对海信南非援助当地医院的事迹进行了报道，并评价说“当人们因善意团结在一起，困难也不再可怕”。

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