新华社耶路撒冷5月5日电 通讯：复工后的以色列美发美容业迎来希望

新华社记者陈文仙 尚昊

自4月26日凌晨获准重新开业以来，以色列的美发店和美容店在忙碌中迎来希望，店主们期待尽早弥补因新冠疫情冲击而遭受的损失，员工们则盼望获得更多收入。

受疫情冲击，一个多月前，以色列经济活动被按下“暂停键”，当地美发店和美容店也不得不暂时歇业。随着以色列疫情趋向缓和，政府近日开始逐步放开经济活动，希望促进经济增长、降低失业率，让上百万失业人员重新上岗。

在以色列海滨城市特拉维夫街头，记者看到，不少美发店和美容店门口都有顾客戴着口罩和手套，井然有序地排队，耐心等待着。

斯内尔和梅尔理发店以两兄弟名字命名，是特拉维夫深受男性顾客欢迎的理发店之一。其联合创始人斯内尔·阿哈龙在接受新华社记者采访时表示，“能重新开业真是太好了”。

阿哈龙说，他们有两家美发店，歇业前共雇有14名美发师。重新开业以来，他和美发师们每天都从早上一直忙到午夜，希望能把疫情期间歇业造成的损失尽快弥补回来。

像其他许多小企业主一样，阿哈龙目前尚未从国家获得财政救助金。“或许还得等一段时间才能获得救助金，过去一个半月是财务困难时期，因为我们需要照常支付租金和所有费用。”

为帮助企业尤其是中小企业渡过难关，以色列政府先后出台了多项救助措施。3月11日，以政府推出总额为100亿新谢克尔（1新谢克尔约合0.28美元）的一揽子财政援助计划，其中80亿新谢克尔用来向受疫情影响的企业尤其是中小企业提供低息贷款。4月24日，以政府专门为受疫情冲击的小企业和自由职业者批准一项总金额为80亿新谢克尔的紧急援助计划。

鲍里斯·佩楚里欣和妻子在耶路撒冷附近的小城经营一家小型美容院。他在接受新华社记者电话采访时表示，重新开业后，美容院的客人数量已达到疫情前平日数量的3倍。

如果美容院再关闭一个月以上，他们就要面临破产的危险。所幸，随着疫情防控限制措施进一步放松，夫妻二人经营多年的美容院终于可以继续维系下去。

不过，佩楚里欣对能否尽快挽回经济损失仍存担忧。他说：“我不太确定目前的需求能否延续，还得看未来几个月的走势。”

莫妮卡·埃尔曼在特拉维夫等3个城市拥有以她名字命名的美容诊所。她在接受新华社记者电话采访时表示，她的美容诊所是为医生和护士开设培训课程的教育中心，疫情暴发后关闭了7周左右。关闭期间，她仍收到许多客户的电邮和电话，希望限制措施取消后诊所能立即恢复营业。

埃尔曼介绍说，疫情暴发前，3个诊所共雇用了42名员工。“我希望大约一周后能让所有员工恢复工作，这对于我们正常运营非常重要。”

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